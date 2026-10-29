XRP Prognose, Swell bringt Robinhood und BNY, der XRP Kurs zögert

Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose erhält in dieser Woche Rückenwind von einer Seite, die jahrelang auf Abstand blieb. Zum Auftakt der Ripple Swell in New York stellte Firmenchef Brad Garlinghouse eine Partnerschaft mit Robinhood vor, die Großbank BNY verwahrt jetzt XRP für institutionelle Kunden, und Moody's stufte den Stablecoin RLUSD mit A2 ein. Der XRP Kurs legte zu, steht am Mittwoch aber nur bei rund 1,33 Dollar. Warum kommt so viel Wall Street beim Token selbst so wenig an? Die Antwort führt zu einer Frage, die bei Coins auf Wanderschaft zwischen Chains kaum jemand stellt.

XRP Prognose nach dem Swell-Auftakt, große Namen und ein Kurs unter den EMAs

Laut Benzinga eröffnete Garlinghouse die zehnte Swell am Dienstag, dem 27. Oktober, gleich mit vier Ankündigungen. Robinhood nutzt künftig Ripples Infrastruktur für die Abwicklung in RLUSD auf dem XRP Ledger, für Prime Brokerage und für Treasury-Aufgaben. BNY weitet die Zusammenarbeit bei der Verwahrung aus und prüft tokenisierte Handelsfinanzierung. Dazu kamen das Treasury-Produkt 24/7 Returns und die endgültige Genehmigung der US-Bankenaufsicht OCC für die Ripple National Trust Bank.

Wie TradingView berichtet, vergab Moody's weniger als einen Tag später die Note A2 für RLUSD. Robinhood bringt 28,6 Millionen Kunden mit, Volumen nannte bisher keine der beiden Firmen. XRP notiert bei 1,3304 Dollar, unter dem 50-Tage-EMA bei 1,3602 Dollar und dem 200-Tage-EMA bei 1,3708 Dollar. Über keiner der beiden Linien hat XRP seit dem 11. Oktober einen Handelstag beendet. Für die XRP Prognose heißt das: Erst ein Tagesschluss über 1,3708 Dollar macht den Weg zum Hoch vom 21. Oktober bei 1,3992 Dollar frei, unter 1,2546 Dollar droht ein Rutsch Richtung 1,20 Dollar.

Der Haken steckt im Detail. Von rund 2,58 Milliarden RLUSD liegen nur etwa 38 Prozent auf dem XRP Ledger, der Rest auf Ethereum. Erst wenn Robinhood tatsächlich über den Ledger abwickelt, verbraucht das Netzwerk mehr XRP für Gebühren und Reserven. Am 1. November wird zudem eine weitere Milliarde XRP aus Ripples Treuhandkonto frei. Kapital pendelt also längst zwischen mehreren Chains, und unterwegs entscheidet sich, wer die Coins in der Hand hat.

Jenseits der XRP Prognose, Pepeto verbindet fünf Chains ohne Mittelsmann

Ripple verkauft der Wall Street gerade die Idee, dass Werte rund um die Uhr zwischen Netzwerken wandern. Für Privatanleger ist dieser Weg bislang teuer und häufig an einen Verwahrer gebunden. Hier kommt ein Projekt ins Spiel, das es anders macht: der Presale von Pepeto. Dahinter steht eine einfache Regel, nach der niemand die Coins der Nutzer in Obhut nimmt.

Pepeto ist ein Meme-Coin, der schon vor dem Listing eine eigene Börse ohne Gebühren betreibt. Bei vielen Anbietern kostet ein Wechsel zwischen Blockchains 15 bis 50 Dollar und zieht sich über Stunden. Über die Brücke von Pepeto wandern Coins zwischen Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum und Base in weniger als 60 Sekunden, fällig wird allein das Netzwerk-Gas.

Im Hintergrund sperrt ein geprüfter Smart Contract die Token auf der einen Seite. Neue Token auf der anderen Seite entstehen erst, wenn die Blockchain diese Sperre bestätigt hat. Hakt es unterwegs, gibt der Vertrag die Token von selbst wieder frei, sodass nichts zwischen zwei Netzwerken hängen bleibt. Weil ohne Sperre nichts entsteht, wächst die Gesamtmenge nirgends. Die Prüfer von SolidProof hatten den gesamten Code von Pepeto bereits vor Beginn des Vorverkaufs untersucht und verifiziert.

Neben der Brücke laufen auf derselben Oberfläche die Börse PepetoSwap mit 0,00 Prozent Gebühr und ein Sicherheitsscanner. Käufer haben bislang über 10 Millionen Dollar investiert. Ein Token kostet in der aktuellen Stufe 0,000000188 Dollar, und mit jeder weiteren Stufe steigt dieser Preis.

Für 1.000 Dollar gibt es damit rund 5,3 Milliarden Token. Für die Zeit nach dem Listing nennen Analysten ein mögliches Hundertfaches, aus dem Betrag würden dann 100.000 Dollar, versprechen kann das niemand. Bemerkenswert ist die Reihenfolge, denn die Werkzeuge funktionieren bereits, während der Token noch auf seinen Börsenstart wartet.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt nach der Swell solide, doch die großen Deals stärken zuerst RLUSD und erst danach den Token. Am Neujahrstag 2017 kostete XRP 0,006368 Dollar. Selbst beim heutigen Kurs von 1,33 Dollar liegt der Coin rund 200-mal darüber, und die Käufer von damals hatten weder ETFs noch Bankpartner im Rücken, nur einen frühen Preis. Bei rund 84 Milliarden Dollar Börsenwert wiederholt sich so ein Lauf kaum. Das Binance-Listing von Pepeto rückt nach Projektangaben näher. Wer heute auf Ripples Bankenpläne schaut, sieht das Ende einer langen Geschichte, bei Pepeto ist der Anfang noch offen.

Offizielle Pepeto-Seite: aktuelle Stufe, Preis und Brücke im Überblick

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose nach der Ripple Swell 2026?

Die XRP Prognose bleibt neutral, solange XRP mit rund 1,33 Dollar unter dem 200-Tage-EMA bei 1,3708 Dollar notiert. Erst ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg zu 1,3992 Dollar, unter 1,2546 Dollar rückt die Marke von 1,20 Dollar in den Blick.

Was hat Ripple auf der Swell 2026 angekündigt?

Ripple hat am 27. Oktober 2026 vier Neuigkeiten vorgestellt: eine Partnerschaft mit Robinhood für die RLUSD-Abwicklung auf dem XRP Ledger, eine erweiterte Zusammenarbeit mit BNY, das Treasury-Produkt 24/7 Returns und die endgültige OCC-Genehmigung für die Ripple National Trust Bank. Moody's bewertete RLUSD kurz darauf mit A2.

Was kostet ein Pepeto Token im Presale?

Ein Pepeto Token kostet in der aktuellen Presale-Stufe 0,000000188 Dollar, für 1.000 Dollar gibt es damit rund 5,3 Milliarden Token. Der Preis steigt mit jeder Stufe, aktuelle Angaben stehen auf https://pepetocoin.net.