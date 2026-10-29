Bitcoin Prognose: BTC springt vor dem Fed-Entscheid über 81.000 Dollar

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Die Bitcoin Prognose für diesen Mittwoch entscheidet sich nicht am Chart, sondern um 19 Uhr deutscher Zeit, wenn die US-Notenbank ihr Zinsurteil verkündet. Bis dahin haben die Käufer vorgelegt. Am Morgen notierte Bitcoin bei gut 81.350 Dollar und damit rund 2 Prozent über dem Vortag, nachdem der Kurs am Dienstag noch unter die Marke von 80.000 Dollar gerutscht war. Parallel kehrte frisches Geld in die US-Spot-ETFs zurück. Trägt dieser Schwung über den Abend hinaus, oder kassiert die Fed die Erholung gleich wieder ein?

Bitcoin Prognose vor dem Zinsentscheid, ETF-Zuflüsse beenden die Verkaufsserie

Am Dienstag sah es zunächst nach dem Gegenteil aus. Wie CoinDesk berichtete, fiel Bitcoin zum Auftakt der zweitägigen Fed-Sitzung auf rund 79.700 Dollar, während in Asien die Technologiewerte anzogen und der südkoreanische Kospi 3,1 Prozent gewann. Die Kryptowährung ging bei dieser Rally leer aus. Immerhin meldeten die US-Spot-ETFs für Montag Zuflüsse von 110 Millionen Dollar und beendeten damit zwei Tage mit Abflüssen. Laut CME FedWatch rechneten Händler zu diesem Zeitpunkt mit rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit mit unveränderten Zinsen.

Über Nacht drehte die Stimmung. Nach Daten von Fortune kostete ein Bitcoin am Mittwoch um 7 Uhr New Yorker Zeit 81.359,62 Dollar, das sind 1.603 Dollar mehr als 24 Stunden zuvor. Auf Monatssicht steht dennoch ein Minus von 3,28 Prozent, denn vor vier Wochen lag der Kurs bei 84.122 Dollar. Für die kurzfristige Bitcoin Prognose zählt deshalb vor allem, was die Notenbank über den Dezember durchblicken lässt. Im September hatte sie den Leitzins auf 3,75 bis 4 Prozent angehoben, ein weiterer Schritt ist nicht vom Tisch. Ein Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Selbst ein freundlicher Abend würde die Rechnung kaum verändern. Bis zum Rekord von 126.200 Dollar fehlen Bitcoin noch rund 55 Prozent, und angesichts von rund 1,6 Billionen Dollar Marktwert verschlingt jeder Prozentpunkt Milliarden an neuem Kapital. Für große Halter ist so ein Tag eine solide Zinswette. Kleinere Anleger beschäftigt eine andere Frage, nämlich wo Geld heute noch an einem Punkt arbeitet, an dem kein Markt den Preis festgelegt hat.

Pepeto, eine gebührenfreie Brücke, während Bitcoin auf die Notenbank wartet

Zinsentscheide bewegen Milliarden, doch kleine Anleger verlieren ihr Geld oft an ganz anderer Stelle. Jeder Wechsel zwischen Blockchains kostet, und gerade vor großen Terminen wie diesem schichten viele ihre Coins mehrfach um. An diesem Punkt setzt der Meme Coin Pepeto an. Das Projekt steckt noch im Presale, betreibt aber bereits eine eigene Brücke, deren Gebühr bei null Dollar liegt. Übrig bleibt allein das Gas des jeweiligen Netzwerks.

Fünf Netzwerke hängen schon heute an dieser Brücke, nämlich Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Auf der Ausgangskette sperrt ein geprüfter Vertrag die Token, und erst wenn diese Sperre on chain belegt ist, entsteht auf der Zielkette exakt dieselbe Menge. Ein Schuldschein liegt nicht dazwischen, das Angebot bleibt auf jeder Chain gleich. Ein Transfer braucht weniger als 60 Sekunden, in einer Vorführung des Teams waren es 41. Geht etwas schief, löst sich die Sperre automatisch, und zu keinem Zeitpunkt hält ein Betreiber die Coins der Nutzer.

Zum Vergleich verlangen andere Brücken 15 bis 50 Dollar pro Vorgang, brauchen teils Stunden und können Guthaben bei einem Fehler dauerhaft festsetzen. Pepeto ergänzt die Brücke um eine Börse ohne Tauschgebühr und einen Sicherheitsscanner, beides auf derselben Plattform und lange vor jeder Listung. Den Code hat SolidProof vollständig geprüft und verifiziert, und zwar bevor die erste Presale-Stufe überhaupt öffnete.

Mehr als 10 Millionen Dollar sind inzwischen in den Vorverkauf geflossen. Der Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar, und mit jeder neuen Stufe zieht der Preis an. Analysten halten nach der Listung bis zum 1000-Fachen für denkbar, versprechen kann das niemand. Bemerkenswert ist eher die Reihenfolge. Bei Bitcoin kaufen ETFs und Zinshändler längst zum selben Preis wie alle anderen, bei Pepeto sitzen die frühen Käufer vor jedem Marktpreis, und jede Stufe schließt, ob der Rest des Marktes gerade auf die Fed schaut oder nicht.

Fazit zur Bitcoin Prognose

Die Bitcoin Prognose hängt an diesem Abend an wenigen Sätzen aus Washington. Bleibt die Fed ruhig und hält den Dezember offen, rückt das Niveau vom Monatsbeginn bei gut 84.000 Dollar wieder in Reichweite, ein harter Ton könnte die 80.000 Dollar erneut auf die Probe stellen. Im Sommer 2014 zahlten die Teilnehmer am Ethereum-Vorverkauf rund 31 Cent pro Ether, Jahre später kostete ein Ether mehrere Tausend Dollar. Damals hielten die meisten das Ganze für ein Experiment, die wenigsten für eine Chance. Noch fehlt Pepeto die Listung, und auf der offiziellen Pepeto-Website kostet die laufende Stufe bereits mehr als ihre Vorgängerin. Die nächste wartet nicht auf den Zinsentscheid.

Zur offiziellen Pepeto-Website mit dem aktuellen Stufenpreis

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich die Bitcoin Prognose rund um den Fed-Entscheid?

Die Bitcoin Prognose bleibt vor dem Fed-Entscheid am 28. Oktober 2026 vorsichtig positiv, denn BTC notiert bei rund 81.360 Dollar und damit etwa 2 Prozent über dem Vortag. Nach unten gilt 80.000 Dollar als erste Haltelinie, nach oben das Niveau vom Monatsbeginn bei rund 84.000 Dollar.

Wann verkündet die Fed ihre Zinsentscheidung im Oktober 2026?

Die US-Notenbank verkündet ihre Zinsentscheidung am Mittwoch, 28. Oktober 2026, um 14 Uhr New Yorker Zeit, also um 19 Uhr in Deutschland. Eine halbe Stunde später folgt die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh, und laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit unveränderter Zinsen zuletzt bei rund 90 Prozent.

Was kostet Pepeto im Presale und was bietet das Projekt?

Ein Pepeto-Token kostet im laufenden Presale 0,000000188 Dollar, während die Summe der Einzahlungen die Marke von 10 Millionen Dollar überschritten hat. Das Projekt betreibt eine gebührenfreie Brücke über fünf Blockchains, der Code trägt ein Audit von SolidProof, und jede neue Stufe auf pepetocoin.net kostet mehr als die vorherige.