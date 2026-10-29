Solana Prognose nach der Solflare-Panne, hält SOL die 100 Dollar?

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Die Solana Prognose zeigt in dieser Woche, wie schmal der Grat zwischen Vertrauen und Nervosität ist. Die Wallet Solflare musste am Dienstag einräumen, dass bei einem externen Dienstleister die Schlüssel ihres Validators betroffen waren, und rund 1,56 Millionen gestakte SOL verdienen seitdem keine Belohnungen mehr. Der Solana Kurs hält sich mit gut 101 Dollar knapp über der runden Marke, liegt aber 65,6 Prozent unter dem Rekord vom Januar 2025. Bleibt es beim Schreck, oder rutscht SOL unter das Oktobertief? Dahinter steht eine Frage, die viele Anleger lange verdrängt haben, nämlich wer eigentlich die Schlüssel hält.

Solana Prognose: Solflare stoppt Validator, SOL bleibt unter dem 50-Tage-Schnitt

Wie The Defiant berichtet, hat ein Sicherheitsvorfall beim Staking-Partner von Solflare die Schlüssel getroffen, mit denen der hauseigene Validator betrieben wird. Laut den Trackern Solana Beach und Stakewiz waren zu diesem Zeitpunkt etwa 1,56 Millionen SOL an diesen Knoten delegiert. Die Coins selbst sind nach Angaben von Solflare sicher, weil ein Validator keine Verfügungsgewalt über delegierte Bestände hat. Belohnungen fließen aber erst wieder, wenn die Nutzer per App-Update zu einem neuen Validator umziehen, für sie plant das Unternehmen einen Ausgleich.

Am Markt schlug die Nachricht bislang kaum durch. CoinCentral sah SOL am Mittwoch bei rund 101 Dollar, 14,5 Prozent weniger als Ende September und etwa 9 Prozent unter der Marke von 110 Dollar, an der auch der 50-Tage-Durchschnitt verläuft. Im Oktober rutschte der Coin bis auf 99 Dollar. Der Analyst Crypto Patel will erst eine Rückeroberung und eine klare Strukturwende sehen, bevor er von Erholung spricht. Bricht die Zone von 98 bis 103 Dollar, liegt die nächste große Nachfrage für ihn erst bei 72 bis 74 Dollar.

Charttechnisch steht SOL damit auf Messers Schneide, und mit der Fed-Entscheidung um 14 Uhr New Yorker Zeit kommt am Abend noch ein Unsicherheitsfaktor hinzu. Der Solflare-Fall legt zudem ein Grundproblem offen, das weit über Staking hinausreicht. Überall, wo ein Dritter Schlüssel oder Gelder verwahrt, entsteht ein Risiko, das der Anleger selbst nicht kontrolliert. Am deutlichsten zeigt sich das beim Wechsel zwischen Blockchains, denn wer Kapital nach Solana bringen will, vertraut es dafür meist einer Bridge an, die teuer, langsam und angreifbar sein kann.

Pepetos Bridge bringt Coins in unter einer Minute nach Solana

Viele Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Übertragung und brauchen dafür Minuten, manchmal Stunden. Unangenehmer wird es, wenn ein Transfer hängen bleibt und das Guthaben blockiert. Keine Solana Prognose kann sagen, wann SOL wieder über 110 Dollar steigt, und genau deshalb lohnt der Blick auf ein Projekt, dessen Fortschritt nicht am SOL-Chart hängt.

Das Meme-Projekt Pepeto betreibt bereits drei eigene Werkzeuge, eine Cross-Chain-Bridge, eine Börse ohne Tauschgebühr und einen Sicherheitsscanner. Alle drei laufen, obwohl der Token noch gar nicht gelistet ist, eine Notierung bei Binance erwartet das Projekt in absehbarer Zeit. Für Anleger, die Kapital nach Solana verschieben, ist die Bridge das wichtigste Stück.

Technisch ist das Prinzip schlicht. Die Tokens werden in einem geprüften Smart Contract auf der Ausgangskette gesperrt, und erst wenn diese Sperre on-chain bestätigt ist, entsteht dieselbe Menge auf der Zielkette, ohne Schuldschein dazwischen. Kein Unternehmen verwahrt dabei die Coins, ein Detail, das nach dieser Woche mehr Gewicht hat als sonst. Die Bridge-Gebühr liegt bei 0 Dollar, fällig ist nur Gas, und ein Transfer dauert unter 60 Sekunden, ein vorgeführtes Beispiel brauchte 41 Sekunden. Scheitert eine Übertragung, löst sich die Sperre automatisch, und die Coins kehren zurück. Verbunden sind Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum.

SolidProof hat den gesamten Projektcode vor dem Presale-Start auditiert, Käufer stützen sich also auf eine unabhängige Prüfung statt auf Werbeversprechen. In den Presale flossen inzwischen über 10 Millionen Dollar, wobei jede neue Stufe kostet etwas mehr als die vorige. Beim aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar reicht schon ein kleiner Betrag für eine große Stückzahl. Einer der Mitgründer stand schon hinter dem ersten Pepe, hier trifft also Meme-Erfahrung auf laufende Technik. Den schnellen Ausschlag könnte der Listing-Tag liefern, die Bridge soll danach einfach weiterarbeiten.

Fazit

110 Dollar, mehr verlangt die Solana Prognose vorerst nicht, und doch brächte selbst dieser Sprung bei rund 60 Milliarden Dollar Börsenwert nur knapp 9 Prozent. Die großen Gewinne mit Solana entstanden in einer Phase, an die sich kaum jemand gern erinnert. Nach dem Zusammenbruch von FTX kostete SOL Ende 2022 zeitweise rund 8 Dollar. Wer damals zugriff, während die Schlagzeilen das Ende ausriefen, sah im Januar 2025 einen Rekord von 293 Dollar, mehr als das 35-Fache. Pepeto ist noch nicht gelistet, hat aber Bridge, Börse und Scanner im Betrieb. Was der Markt am Listing-Tag daraus macht, bleibt offen, Gewissheiten gibt es keine. Die offizielle Pepeto-Website zeigt aber schon heute, dass die nächste Stufe teurer wird.

Mehr zur Pepeto-Bridge und zum laufenden Vorverkauf

Häufig gestellte Fragen

Wann dreht die Solana Prognose wieder ins Positive?

Die Solana Prognose dreht laut CoinCentral erst mit einer Rückkehr über 110 Dollar ins Positive, wo auch der 50-Tage-Durchschnitt von 109 Dollar liegt. SOL stand am 28. Oktober 2026 bei rund 101 Dollar, ein Bruch der Zone von 98 bis 103 Dollar könnte laut dem Analysten Crypto Patel bis 72 bis 74 Dollar führen.

Sind SOL bei Solflare nach dem Sicherheitsvorfall sicher?

Nach Angaben von Solflare sind die rund 1,56 Millionen SOL, die an den betroffenen Validator delegiert sind, sicher, weil ein Validator keine Verfügungsgewalt über delegierte Coins hat. Belohnungen fließen erst wieder nach dem Umzug zu einem neuen Validator über ein App-Update.

Wie funktioniert die Bridge von Pepeto?

Die Bridge von Pepeto sperrt Tokens auf der Ausgangskette und erzeugt sie erst nach on-chain bestätigter Sperre auf der Zielkette, ohne Bridge-Gebühr und in unter 60 Sekunden. Unterstützt werden fünf Netze, darunter Solana, Ethereum und Base, der aktuelle Presale-Preis ist über die offizielle Pepeto-Website abrufbar.