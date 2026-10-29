Ethereum Prognose, Upgrade vertagt und der größte Käufer ohne Wirkung

Anzeige / Werbung

Die Ethereum Prognose lebt in diesen Tagen von einer unbequemen Beobachtung, denn selbst der größte Käufer am Markt kann den Kurs nicht tragen. BitMine hat in der Woche bis zum 26. Oktober weitere 10.452 ETH eingesammelt, trotzdem verlor Ether zwischen dem 20. und dem 27. Oktober 4,4 Prozent. Am selben Montag hätte Glamsterdam im Testnetz Hoodi starten sollen. Daraus wurde nichts, und einen neuen Termin gibt es nicht. Am Mittwoch kostet ETH rund 2.363 Dollar. Woran hängt die Erholung jetzt, und warum zählen in solchen Wochen plötzlich die kleinen Kosten?

Ethereum Prognose, Glamsterdam ohne Termin und ETF-Gelder auf dem Rückzug

Nach Daten von Fortune notierte ein Ether am Mittwochmittag bei 2.363,28 Dollar, das sind 51,75 Dollar oder 2,23 Prozent mehr als am Vortag. Vor einem Monat stand der Ethereum Kurs allerdings noch bei 2.673,38 Dollar, seitdem fehlen 11,59 Prozent. Die Gegenbewegung setzt an einem Tief von 2.321 Dollar an, das ausgerechnet am 26. Oktober fiel, dem Tag, für den das Upgrade geplant war.

Laut 24/7 Wall St. hat die Ethereum Foundation den Start auf Hoodi abgesagt, weil EIP-8037 die Berechnung der Gasgebühren für bestehende Smart Contracts verändert und dort Fehler auslösen könnte. Weder für das Testnetz noch für das Hauptnetz steht ein neues Datum fest. Aus den US-Spot-ETFs flossen am 26. Oktober 88,6 Millionen Dollar ab, nachdem am 23. Oktober noch 4,3 Millionen Dollar hinzugekommen waren. Die kumulierten Nettozuflüsse schrumpften seit Monatsbeginn von 13,8 auf 12,6 Milliarden Dollar. BitMine hält inzwischen 6,05 Millionen ETH im Wert von etwa 14,2 Milliarden Dollar.

Für die Ethereum Prognose ergibt das ein klares Bild ohne klares Signal. ETH liegt unter dem 20-Tage-Schnitt von 2.435 Dollar und dem 50-Tage-Schnitt von 2.540 Dollar, aber noch über der 200-Tage-Linie bei 2.158 Dollar. Fallen die Unterstützungen bei 2.290 und 2.276 Dollar, rückt genau diese Linie näher. Seit Jahresbeginn hat Ether 21,7 Prozent abgegeben, Bitcoin nur 8,4 Prozent. Wer in so einem Markt ständig zwischen Positionen wechselt, verliert doppelt, am Kurs und an den Gebühren jedes einzelnen Tauschs.

Pepeto streicht die Tauschgebühr, die ETH-Händler im Seitwärtsmarkt zahlen

Unter aktiven ETH-Händlern kursiert in solchen Phasen eine simple Rechnung. Nicht der eine große Fehlgriff zehrt am Konto, sondern die vielen kleinen Abzüge bei jedem Swap. An genau diesem Posten setzt Pepeto an. Der Meme-Coin steckt noch im Presale, betreibt mit PepetoSwap aber bereits eine Börse, die für einen Tausch 0,00 Prozent Gebühr verlangt.

Auf Uniswap kostet ein Swap über 1.000 Dollar rund 3 Dollar, bei 100.000 Dollar sind es etwa 300 Dollar. Auf PepetoSwap fällt in beiden Fällen nur das Gas des Netzwerks an. Wer 200-mal je 5.000 Dollar tauscht, behält so 3.000 Dollar im eigenen Depot. Neben einfachen Markt-Orders sind Limit- und DCA-Aufträge möglich, ein privates Relay hält Bots standardmäßig fern, und gehandelt wird direkt aus der eigenen Wallet.

Eine Börse ohne Tauschgebühr liefert einen Grund, täglich wiederzukommen, und aus täglicher Nutzung kann Nachfrage nach dem Token wachsen. Rund um den Presale sind bereits über 10 Millionen Dollar eingegangen, noch bevor ein einziger öffentlicher Handel stattfand. Bevor der Vorverkauf losging, hatte SolidProof den gesamten Code schon geprüft und als verifiziert eingestuft.

Der Tokenpreis liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar, wobei jede Stufe ihn ein Stück anhebt. Laut Projekt rückt ein Binance-Listing näher, weitere Börsen wurden ebenfalls genannt. Manche Analysten halten nach dem Handelsstart ein Tausendfaches für denkbar, rechnerisch würden aus 1.000 Dollar eine Million. Belastbar ist diese Rechnung nicht, sie zeigt nur, wie weit die beiden Ausgangspunkte auseinanderliegen.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt an 2.290 Dollar gebunden, und selbst die 2.700 Dollar, über die für Ende November gesprochen wird, wären von hier aus nur gut 14 Prozent. Einer der spektakulärsten Läufe der vergangenen Jahre fand ohnehin nicht im ETH Kurs statt, sondern auf seiner Chain. Im April 2023 startete dort Pepe, ein Frosch-Meme ohne Produkt und ohne Fahrplan. Wer damals 100 Dollar hineinsteckte, hielt im Dezember 2024 rund 49.700 Dollar. Die meisten erfuhren davon erst, als es vorbei war. Hinter Pepeto steht ein Mitgründer genau dieses Pepe, diesmal mit einer Börse, die schon läuft. Pepe hatte 2023 kein Produkt. Pepeto hat bereits eins.

PepetoSwap und die laufende Presale-Stufe auf der Projektseite ansehen

Häufig gestellte Fragen

Wohin steuert die Ethereum Prognose im November 2026?

Die Ethereum Prognose für November 2026 hängt an der Zone um 2.290 Dollar, ETH kostete am 28. Oktober rund 2.363 Dollar und müsste für 2.700 Dollar bis Ende November gut 14 Prozent zulegen. Dafür bräuchte es einen Tagesschluss über dem 50-Tage-Schnitt bei 2.540 Dollar und eine Woche mit Zuflüssen in die Spot-ETFs.

Warum wurde das Ethereum-Upgrade Glamsterdam verschoben?

Glamsterdam wurde im Testnetz Hoodi nicht wie geplant am 26. Oktober 2026 aktiviert, weil die Entwickler prüfen, wie EIP-8037 mit bestehenden Smart Contracts zusammenspielt. Die Änderung betrifft die Berechnung von Gasgebühren, ein neuer Termin für Testnetz und Hauptnetz steht noch nicht fest.

Fallen bei PepetoSwap Tauschgebühren an?

Bei PepetoSwap fallen 0,00 Prozent Tauschgebühr an, zu zahlen ist lediglich das Netzwerk-Gas, während Uniswap für 1.000 Dollar rund 3 Dollar berechnet. Der Pepeto Token kostet im Presale 0,000000188 Dollar, die aktuelle Stufe zeigt pepetocoin.net.