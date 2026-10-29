Die Renditeanstiege bei US-Staatsanleihen lassen Anleihen für Portfolios attraktiver erscheinen, doch ob Anleger ihren Anleiheanteil erhöhen sollten, hängt nicht zuletzt von ihrem Anlagehorizont ab. Ein Blick auf gleitende Fünf-Jahres-Betrachtungen im Langzeitvergleich ergibt allerdings ein gemischtes Bild. Wir stellen den Beitrag aus dem Magazin von Goldman Sachs vor… Laut Goldman Sachs Research erscheinen Aktien in den nächsten Monaten weiterhin attraktiver als Anleihen. Ein starkes Gewinnwachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research