DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Samsung Electronics trotz Rekordgewinn unter Druck

DOW JONES--Keine einheitliche Tendenz zeigen die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag. Enttäuschende Geschäftszahlen der Google-Mutter Alphabet und deutliche Verluste bei Samsung Electronics belasten den Technologiesektor. Dagegen hat die US-Notenbank wie erwartet das Zinsniveau unverändert gelassen. In seinem Statement äußerte sich der Offenmarktausschuss FOMC jedoch nicht zu den Zinserwartungen an der Wall Street. "Die Sammlung weiterer Informationen wird dem Ausschuss dabei helfen, den geeigneten geldpolitischen Kurs festzulegen, um eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu seinem Zielwert von 2 Prozent sicherzustellen", hieß es. Zudem erklärte die Fed, dass die Wirtschaft mit einem "starken" Tempo wachse, verglichen mit "solide" im September.

An der technologielastigen Börse in Seoul fällt der Kospi um 0,6 Prozent. Hier belasten die Verluste bei Samsung Electronics (-5,0%), obwohl das Unternehmen Rekordgewinne für das dritte Quartal vermeldet hat. Teilnehmer verweisen aber auf die Verfehlung der Gewinnerwartungen im Halbleiterbereich und die Unsicherheit über zusätzliche Ausschüttungen an die Aktionäre. Erst im Januar will der Konzern darüber entscheiden. Das Mobilfunkgeschäft verzeichnete zudem einen operativen Verlust, da höhere Speicherkosten die Rentabilität drückten. Samsung warnte auch davor, dass die KI-getriebene Speichernachfrage das Branchenangebot im Jahr 2027 übersteigen würde, und prognostizierte für dieses Jahr Investitionsausgaben für Halbleiter in Höhe von 76,8 Billionen Won, was einem Anstieg von 62 Prozent gegenüber 2025 entspricht.

Dagegen hatte SK Hynix am Mittwoch einen über den Erwartungen liegenden Gewinn ausgewiesen und einen Plan zur Ausschüttung von 100 Billionen Won (etwa 67 Milliarden Dollar) an die Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen angekündigt. Nach der Vortagesrally um knapp 11 Prozent geht es für SK Hynix um weitere 3,2 Prozent nach oben.

Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet fielen dagegen gegensätzlich aus. Das Cloud-Geschäft von Microsoft verzeichnete im ersten Geschäftsquartal weiterhin ein beschleunigtes Wachstum. Dies trug zu einem höheren Gewinn bei und dämpfte die Sorgen über potenzielle Renditen aus dem Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktie legte im nachbörslichen US-Handel um 4 Prozent zu. Dagegen knickten Alphabet um knapp 10 Prozent ein, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal unter den Erwartungen ausgefallen waren. Und während Microsoft einen freien Cashflow (FCF) von 18,6 Milliarden Dollar vermeldete, hat sich der negative FCF bei Alphabet nahezu verdoppelt und überstieg mit rund neun Milliarden Dollar die Analystenprognosen.

An der Börse in Tokio geht es für den Nikkei-225 dagegen um 1,2 Prozent aufwärts, der breiter gefasste Topix verbessert sich um 0,2 Prozent. Hier legen vor allem Werte aus dem KI-Sektor zu. Die Aktien von Kioxia Holdings steigen um 5,9 Prozent und für die Titel der SoftBank Group geht es um 1,6 Prozent nach oben. Im Fokus steht auch die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ) am Freitag. Es wird dabei allgemein erwartet, dass die BoJ ihren Leitzins nach einer Anhebung im vergangenen Monat beibehalten wird. Teilnehmer werden aber auf Aussagen zum weiteren Zinspfad achten, heißt es.

An den chinesischen Börsen zeigt sich keine einheitliche Tendenz. Während der Shanghai-Composite 0,4 Prozent verliert, erhöht sich der Hang-Seng-Index um 0,1 Prozent. In Sydney zeigt sich der S&P/ASX 200 mit einer etwas festeren Tendenz.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.891,80 +0,5 +2,0 6:00 Topix 500 (Tokio) 3.125,91 +0,2 +17,5 7:30 Kospi (Seoul) 5.975,87 -0,6 +41,9 7:30 Hang-Seng (Hongkong) 23.126,43 +0,1 -9,8 9:00 Shanghai-Composite 3.665,31 -0,4 -7,7 8:00 Straits-Times (Singapur) 5.408,90 +0,2 +16,4 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.142,82 -2,6 -40,5 10:00 KLCI (Malaysia) 1.615,10 +0,1 -3,9 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1141 -0,1 1,1152 1,1118 -5,1 EUR/JPY 175,91 -0,1 176,02 175,56 -4,4 EUR/GBP 0,8364 -0,0 0,8367 0,8367 -4,0 USD/JPY 157,87 +0,0 157,82 157,90 +0,8 USD/KRW 1.336,09 -0,4 1.341,69 1.337,75 -7,3 USD/CNY 6,6612 -0,1 6,6660 6,6670 -4,8 USD/CNH 6,6582 -0,1 6,6614 6,6655 -4,6 USD/HKD 7,8453 0,0 7,8455 7,8445 +0,8 AUD/USD 0,7055 +0,0 0,7053 0,7030 +5,7 NZD/USD 0,5620 -0,1 0,5624 0,5611 -2,4 BTC/USD 80.389,46 -1,1 81.273,58 80.906,63 -8,3 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 101,20 -1,5 -1,58 102,78 Brent/ICE 113,93 -1,2 -1,39 115,32 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.045,29 -0,5 -21,75 4.067,04 Silber 53,46 -1,0 -0,52 53,98 Platin 1.526,28 -0,8 -11,84 1.538,12 (Angaben ohne Gewähr) ===

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October 29, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)

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