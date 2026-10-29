EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen
GRAZ, 29. OKTOBER 2026. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verzeichnete im dritten Quartal 2026 eine solide Geschäftsentwicklung: Der Auftragseingang blieb mit 2.166,2 MEUR auf hohem Niveau (-0,6 % gegenüber Q3 2025: 2.180,0 MEUR) und lag damit das achte Quartal in Folge über der Marke von zwei Milliarden Euro. Investitionen in erneuerbare Energien, Elektrifizierung und Technologien für die Kreislaufwirtschaft unterstützten weiterhin die Nachfrage.
WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
Alle Zahlen gemäß IFRS. Bei der Summierung gerundeter Beträge und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen Rechendifferenzen auftreten. MEUR = Millionen Euro. EUR = Euro.
Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.
29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|549300VZKC61IR5U8G96
|EQS News ID:
|2424124
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