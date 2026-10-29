Steiermark (ots) -
Nahrungsergänzung gehört für viele Menschen längst zur täglichen Routine. Mit einer neuen Produktlinie überträgt das steirische Unternehmen hanfred dieses Konzept auf die Hundeernährung. Die Daily-Dose-Kräuter-Sticks in 4 Varianten Darm, Gelenke, Relax und Sensitiv enthalten ausgewählte Kräutermischungen in einzeln portionierten Sachets und lassen sich einfach unter das Hundefutter mischen. Das farbige Metallic-Design setzt auch optisch neue Akzente.
Regionale Kräuter treffen auf modernes Produktkonzept
Auf eigenen Flächen in der Steiermark baut Hanfred Kräuter an. Die Farm-to-Bowl-Philosophie steht für nachvollziehbare Herkunft und transparente Rezepturen.
"Mit unseren Kräuter-Sticks möchten wir funktionale Futterergänzung so einfach wie möglich machen und zeigen, wie regionale Kräuter und moderne Produktkonzepte zusammenpassen", erklärt Mitgründerin Isabella Hörtner-Fraiss.
hanfred entwickelt funktionales Tierfutter und Futterergänzungen. Die Kräuter-Sticks sind ab sofort über www.hanfred.at sowie im Fachhandel in Österreich und Deutschland erhältlich.
Mehr Infos zum Unternehmen Zur Website (https://www.hanfred.at/presse)
Pressekontakt:
Hanfred HTG GmbH
Laura Habel
Telefon: +436641649311
E-Mail: presse@hanfred.at
Original-Content von: Hanfred HTG GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181588/6379900
Nahrungsergänzung gehört für viele Menschen längst zur täglichen Routine. Mit einer neuen Produktlinie überträgt das steirische Unternehmen hanfred dieses Konzept auf die Hundeernährung. Die Daily-Dose-Kräuter-Sticks in 4 Varianten Darm, Gelenke, Relax und Sensitiv enthalten ausgewählte Kräutermischungen in einzeln portionierten Sachets und lassen sich einfach unter das Hundefutter mischen. Das farbige Metallic-Design setzt auch optisch neue Akzente.
Regionale Kräuter treffen auf modernes Produktkonzept
Auf eigenen Flächen in der Steiermark baut Hanfred Kräuter an. Die Farm-to-Bowl-Philosophie steht für nachvollziehbare Herkunft und transparente Rezepturen.
"Mit unseren Kräuter-Sticks möchten wir funktionale Futterergänzung so einfach wie möglich machen und zeigen, wie regionale Kräuter und moderne Produktkonzepte zusammenpassen", erklärt Mitgründerin Isabella Hörtner-Fraiss.
hanfred entwickelt funktionales Tierfutter und Futterergänzungen. Die Kräuter-Sticks sind ab sofort über www.hanfred.at sowie im Fachhandel in Österreich und Deutschland erhältlich.
Mehr Infos zum Unternehmen Zur Website (https://www.hanfred.at/presse)
Pressekontakt:
Hanfred HTG GmbH
Laura Habel
Telefon: +436641649311
E-Mail: presse@hanfred.at
Original-Content von: Hanfred HTG GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181588/6379900
© 2026 news aktuell