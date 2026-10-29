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Henkel AG & Co. KGaA: Henkel erzielt sehr starkes organisches Umsatzwachstum im dritten Quartal und aktualisiert Jahresprognose für 2026



29.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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Düsseldorf, 2026-10-29T07:30+01:00 (MEZ) Henkel erzielt sehr starkes organisches Umsatzwachstum im dritten Quartal und aktualisiert Jahresprognose für 2026 Düsseldorf - Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen hat Henkel im dritten Quartal ein sehr starkes organisches Umsatzwachstum erzielt, das über den Markterwartungen liegt. Zudem hat Henkel heute aufgrund dieser Geschäftsentwicklung sowie der Annahmen für den weiteren Geschäftsverlauf die Erwartungen für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Gesamtjahr 2026 aktualisiert.

Umsatzentwicklung im dritten Quartal 2026 Nach vorläufigen Zahlen hat Henkel im dritten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 5.713 Mio Euro erzielt. Das entspricht nominal einem zweistelligen Anstieg um 11,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments - erhöhte sich der Umsatz um 6,5 Prozent (Vara Konsensus: 4,1 Prozent). Dieses Wachstum wurde durch alle Regionen und beide Unternehmensbereiche getragen. Auf Konzernebene lag die Preisentwicklung bei 5,4 Prozent, die Mengen erhöhten sich um 1,1 Prozent. Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 3.027 Mio Euro. Das entspricht nominal einer Steigerung um 11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Organisch erhöhte sich der Umsatz um 7,9 Prozent (Vara Konsensus: 5,5 Prozent). Dieses Wachstum wurde vor allem durch eine starke Preisentwicklung von 7,2 Prozent bei einer gleichzeitig positiven Volumenentwicklung von 0,7 Prozent getragen. Der Umsatz im Unternehmensbereich Consumer Brands erhöhte sich im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal nominal um 10,1 Prozent auf 2.643 Mio Euro. Organisch erreichte der Unternehmensbereich eine sehr starke Umsatzsteigerung von 4,8 Prozent (Vara Konsensus: 2,5 Prozent), die durch eine deutlich positive Preisentwicklung von 3,2 Prozent sowie eine gute Volumenentwicklung von 1,6 Prozent getragen war.

Aktualisierte Jahresprognose 2026 Henkel geht nun im Gesamtjahr 2026 von folgender Entwicklung für Umsatz und Ergebnis aus: Organisches Umsatzwachstum : Konzern: 3,0 bis 4,0 Prozent (bisher: 1,5 bis 3,5 Prozent) Adhesive Technologies: 4,5 bis 5,5 Prozent (bisher: 2,0 bis 4,0 Prozent) Consumer Brands: 1,5 bis 2,5 Prozent (bisher: 0,5 bis 2,5 Prozent)

: Bereinigte * Umsatzrendite : Konzern: rund 15 Prozent (bisher: 14,5 bis 16,0 Prozent) Adhesive Technologies: rund 16,5 Prozent (bisher: 16,5 bis 18,0 Prozent) Consumer Brands: rund 15 Prozent (bisher: 14,0 bis 15,5 Prozent)

: Bereinigtes* Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS):

Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen

(bisher: Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen) * Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen.

Über weitere Details der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2026 wird Henkel am 10. November wie geplant ausführlich berichten. Der im Auftrag von Henkel von Vara Research erstellte Überblick der Analystenschätzungen ist abrufbar unter: https://www.henkel.de/investoren-und-analysten/aktien/konsensus. Henkel AG & Co. KGaA Weitere Informationen zu den von Henkel ausgegebenen Finanzinstrumenten Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Ansprechpartner: Dr. Matthias Scharf

Abteilung: CLC / Telefon: +49 211 797 2871

E-Mail: matthias.scharf@henkel.com Postadresse: 40191 Düsseldorf, Deutschland Henkel-Vorzugsaktie: ISIN DE0006048432 // WKN 604843 Henkel-Stammaktie: ISIN DE0006048408 // WKN 604840 Börsen: Regulierter Markt (Prime Standard) an allen deutschen Wertpapierbörsen

Zu weiteren Finanzinstrumenten siehe: https://www.henkel.de/ir. Hinweise: Diese Information enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen von Henkel sowie auf künftige Henkel betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsbezogene Aussagen darstellen können. Zukunftsbezogene Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel AG & Co. KGaA. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsbezogene Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Henkel AG & Co. KGaA und ihren verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich (sowohl negativ als auch positiv) von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie zum Beispiel das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung. Dieses Dokument enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Henkel sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Henkel Geschäftsbericht (https://www.henkel.de/investoren-und-analysten/finanzberichte/geschaeftsberichte), insbesondere im Zusammengefassten Lagebericht. Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt somit weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendwelcher Art dar.



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