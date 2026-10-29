Microsoft hat mit seinen neuen Quartalszahlen erneut gezeigt, wie stark das Unternehmen vom weltweiten KI-Boom profitiert. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen, während das Cloud-Geschäft weiter kräftig wächst. Die Aktie reagierte nachbörslich mit deutlichen Kursgewinnen und steht damit bereits wieder kurz vor ihrem bisherigen Allzeithoch. Könnte nach den starken Ergebnissen schon bald ein neuer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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