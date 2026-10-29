NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 278 auf 223 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal habe der Flugzeugbauer mit seiner Prognose für den Free-Cashflow (FCF) zwischen 2027 und 2029 deutlich enttäuscht, schrieb Douglas Harned am Mittwoch. Der Zeitplan für die Hochlaufphase der Auslieferungen des Typs 737 sei weiter nach hinten verschoben worden. Der Analyst senkte entsprechend seine Schätzungen für den FCF. Die entscheidende Frage sei nun, ob die neuen Ziele immer noch Risiken bergen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0970231058
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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