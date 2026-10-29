Die Nacht hat den KI-Handel an der Wall Street neu sortiert, und das Bild fällt gemischt aus. Microsoft (ISIN: US5949181045) überzeugte nach dem US-Börsenschluss am 28. Oktober mit kräftigem Cloud-Wachstum, die Aktie zog nachbörslich an. Alphabet (ISIN: US02079K3059) verfehlte dagegen beim Gewinn die Erwartungen, das Papier verlor im späten Handel rund zehn Prozent. In Asien belasteten die Zahlen von Samsung Electronics (ISIN: KR7005930XXX) die Stimmung, obwohl der Konzern einen Rekordgewinn meldete. Hierzulande prägt am Donnerstag, 29. Oktober, die Berichtssaison den Handel, allen voran Volkswagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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