NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Oracle mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Auf dem Investorentag habe sich der Softwarekonzern der wichtigsten Sorgen der Anleger wegen des weiteren Kapitalbedarfs angenommen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Oracle habe bestätigt, dass die Investitionen 2027 und 2028 den Höhepunkt erreichen und den Weg für eine positive Barmittelentwicklung ebnen sollten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US68389X1054
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