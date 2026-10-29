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UMT AG: Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in WAYDEAR AG einstimmig - Kapitalerhöhung abgeschlossen



29.10.2026 / 08:35 CET/CEST

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Zustimmung ohne Gegenstimme und ohne Widerspruch - Bruttoemissionserlös von rund 0,56 Mio. Euro vollständig eingezahlt - Präsentation auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. November München, 29.10.2026 - Die außerordentliche Hauptversammlung der UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", ISIN: DE000A40ZVU2) hat am 21. Oktober 2026 in München die Änderung der Firma in "WAYDEAR AG" beschlossen. Der Beschluss wurde mit 100 % der abgegebenen Stimmen gefasst; Widerspruch zur Niederschrift wurde nicht erklärt. Vertreten waren 46 % des Grundkapitals. Die Umfirmierung wird mit der Eintragung in das Handelsregister wirksam. ISIN und WKN bleiben unverändert; ein neues Börsenkürzel wird nach der Eintragung beantragt und gesondert bekannt gegeben. Zugleich hat die Gesellschaft die im Juni 2026 beschlossene Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht abgeschlossen. Die letzte Tranche über 250.000 neue Aktien wurde vollständig eingezahlt und am 26. Oktober 2026 in das Handelsregister eingetragen. Insgesamt wurden in vier Tranchen 465.411 neue Aktien zu 1,20 Euro je Aktie ausgegeben; der Gesellschaft ist ein Bruttoemissionserlös von 558.493,20 Euro zugeflossen. Das Grundkapital beträgt nun 3.164.685,00 Euro, eingeteilt in 3.164.685 Inhaberaktien. Die Kapitalerhöhung ist damit beendet. Die Mittel werden, wie angekündigt, für Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb sowie Kundenbetreuung und Support verwendet. Der Vorstand wird das Geschäftsmodell der Gesellschaft am 11. November 2026 auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) einem breiten Kreis institutioneller und privater Investoren vorstellen. Die Präsentation findet um 10:35 Uhr in Raum GBC II statt. "Unsere Aktionäre tragen den neuen Namen geschlossen mit. Mit dem Emissionserlös stärken wir die Basis für den weiteren Ausbau unseres Vertriebs. Auf der MKK stellen wir unser Geschäftsmodell nun einem breiten Investorenkreis vor", sagt Erik Nagel, Vorstand der UMT AG. Über die UMT AG Die UMT United Mobility Technology AG, München, entwickelt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren. Zwei Produktlinien sind im Markt: der Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und UMS Vision AI für Transport und Logistik. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A40ZVU2, WKN A40ZVU, Ticker UMD) sind in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Nach Eintragung der Umfirmierung firmiert die Gesellschaft als WAYDEAR AG. Kontakt UMT United Mobility Technology AG, Investor Relations Brienner Straße 7, 80333 München Tel.: +49 89 20 500 680 | E-Mail: investor.relations@umt.ag | www.umt.ag



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