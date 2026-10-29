NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Auch die angepassten Jahreszielspannen entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen. Anhaltende Unsicherheiten über einen möglichen Zusammenschluss beider Unternehmen blieben eine Kursbelastung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005557508
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