DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat im dritten Quartal mehr Umsatz gemacht als im Vorfeld erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen stark von höheren Preisen, wie Henkel am Donnerstag in Düsseldorf überraschend mitteilte. Die Verkaufsmengen legten ebenfalls zu, jedoch nicht so deutlich. Für die Erlösentwicklung zeigte sich Henkel für das laufende Jahr optimistischer. Zudem passte der Konsumgüterkonzern seine Ergebnisprognosen an.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal vorläufigen Berechnungen zufolge um elf Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - lag das Plus bei 6,5 Prozent. Höhere Preise machten dabei 5,4 Prozentpunkte des Wachstums aus, während die Verkaufsmengen 1,1 Prozentpunkte beitrugen. Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Ergebniskennzahlen nennt das Unternehmen im dritten Quartal traditionell nicht.

Für das laufende Jahr erwartet Henkel nun ein organisches Umsatzplus von drei bis vier Prozent. Bislang hatte das Management ein Wachstum von 1,5 bis 3,5 Prozent in Aussicht gestellt. Die bereinigte Umsatzrendite sieht das Unternehmen nun bei 15 Prozent. Analysten haben hier bislang 14,8 Prozent auf dem Zettel. Bislang waren von Henkel 14,5 bis 16,0 Prozent ausgegeben worden. Dabei erwartet der Konzern für das Klebstoffgeschäft jetzt eine bereinigte Marge von 16,5 Prozent und damit am unteren Ende der Spanne von 16,5 bis 18,0 Prozent. Bei den Konsumgütergeschäften soll sie rund 15 Prozent betragen (bisher: 14,0 bis 15,5 Prozent)./nas/stk