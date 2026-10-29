Verkauf der Class-A-Wohnanlage "Midlothian" in Richmond, Virginia Die BVT Unternehmensgruppe, Spezialist für Investitionen in US-Wohnimmobilien mit einer 50-jährigen Marktpräsenz, gibt den erfolgreichen Verkauf der Projektentwicklung "Midlothian" in Richmond, Virginia, bekannt. Die Class-A-Apartmentanlage mit 310 hochwertigen Wohneinheiten wurde im Oktober 2026 für rund 108 Millionen US-Dollar an einen institutionellen Investor veräußert. Mit diesem Exit realisiert die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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