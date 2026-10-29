Hamburg (ots) -Vitalent: Personalvermittlung im Gesundheitswesen nur im ErfolgsfallMehrere Tausend Euro investiert, und nach drei Monaten ist die Stelle wieder frei: Diese Sorge kennen viele Inhaber und Geschäftsführer im Gesundheitswesen. Die Hamburger Matching-Plattform Vitalent begegnet ihr mit einem Modell, bei dem Kosten ausschließlich dann entstehen, wenn tatsächlich eingestellt wird. Die Vitalent Kosten sind damit vorab kalkulierbar, und das Risiko liegt beim Vermittler statt beim Arbeitgeber.Drei Modelle, drei RisikenDer Markt für Personalvermittlung kennt im Wesentlichen drei Abrechnungsmodelle. Beim klassischen Erfolgshonorar zahlt der Arbeitgeber bei Einstellung eine Provision, meist 20 bis 30 Prozent des Jahresbruttogehalts (https://www.personio.de/hr-lexikon/personalvermittlung). Beim Retainer-Modell wird ein Teil des Honorars vorab fällig, unabhängig vom Ergebnis. Und Kampagnenmodelle verlangen Einrichtungs- oder Monatsgebühren für Anzeigen und Betreuung.Bei Vorauszahlungen und Pauschalen trägt der Arbeitgeber das Risiko: Kommt niemand Passendes, ist das Geld weg. Beim reinen Erfolgshonorar trägt es formal der Vermittler, doch die Suche beginnt meist erst nach Vertragsschluss, und die Provision ist hoch. Vitalent folgt einer anderen Logik, weil die Suche bereits vor dem Vertrag stattgefunden hat.Die Vitalent Kosten im Überblick- Kostenfreies Erstgespräch: Arbeitgeber sehen konkrete Lebensläufe verfügbarer Fachkräfte aus ihrer Region, abgeglichen mit Gehaltsvorstellung, Fahrtweg und Stundenumfang, ohne jede Verpflichtung.- Honorar nur im Erfolgsfall: In der Regel ein bis zwei Monatsgehälter der eingestellten Fachkraft, abhängig von Region, Stelle und Stundenumfang. Fällig erst bei tatsächlicher Einstellung.- Keine Kosten ohne Einstellung: Kommt niemand zustande, zahlt der Arbeitgeber nichts.- Kostenfreie Nachbesetzung: Scheidet eine vermittelte Fachkraft innerhalb der sechsmonatigen Probezeit aus, sucht Vitalent ohne zusätzliche Kosten nach.Zum Vergleich: Eine klassische Provision von 20 bis 30 Prozent des Jahresbruttogehalts entspricht rund 2,4 bis 3,6 Monatsgehältern. Die Vitalent Kosten liegen damit in der Regel deutlich darunter.So läuft das kostenfreie Erstgespräch abIm Erstgespräch klärt Vitalent, wen der Arbeitgeber sucht und welche Kriterien ihm wichtig sind. Auf dieser Basis wird die Datenbank gefiltert, passende Lebensläufe werden direkt präsentiert und mit den Anforderungen abgeglichen. So wird schnell klar, ob ein Match realistisch ist. Erst wenn es konkret wird, geht es um die Konditionen im Erfolgsfall. Nach der Auftragsbestätigung werden die Profile innerhalb weniger Minuten übergeben.Das Vitalent Besetzungsversprechen"Arbeitgeber im Gesundheitswesen haben gelernt, großen Versprechen zu misstrauen - und das zu Recht", sagt Lars Vollrath, Gründer von Vitalent. "Wir legen deshalb die Karten offen auf den Tisch: welche Fachkräfte in der Region verfügbar sind, was wir leisten und was passiert, wenn es nicht klappt. Wer weiß, was er liefern kann, muss nichts im Kleingedruckten verstecken."Dass die kostenfreie Nachbesetzung selten greifen muss, liegt an der Vorarbeit. Vitalent klärt mit jeder Fachkraft vorab Gehaltsvorstellung, Fahrtweg, Arbeitszeiten und Erwartungen an den Arbeitsalltag. Die Ergebnisse geben dem Modell recht: Bei über 600 Gesundheitsunternehmen hat Vitalent mehr als 1.000 Stellen besetzt. 93 Prozent der Projekte schließen die ersten zwölf Wochen mit einer Besetzung ab, die über die sechsmonatige Probezeit hinaus Bestand hat.Schnelle Besetzung, geringer AufwandNach rund zwei Wochen finden in der Regel die ersten Vorstellungsgespräche statt, nach etwa sechs Wochen ist die Stelle besetzt. Weitergeleitet werden ausschließlich Kandidaten, die ein Gespräch ausdrücklich wünschen. Für Arbeitgeber heißt das: keine Anzeigenschaltung, kein Sichten von Bewerbungsstapeln, keine Telefonate mit Unpassenden. Der Aufwand bis zum ersten Vorstellungsgespräch liegt für Neukunden bei rund einer Stunde.Was eine unbesetzte Stelle kostet - ein RechenbeispielFehlt in einer Zahnarztpraxis eine Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA), kann ein Behandlungsstuhl nicht voll genutzt werden. Angenommen, dadurch fallen zwei Behandlungsstunden pro Tag weg und die Praxis erwirtschaftet rund 250 Euro je Behandlungsstunde: Dann fehlen nach 20 Arbeitstagen etwa 10.000 Euro Umsatz, Monat für Monat. Dem steht bei einem ZFA-Bruttogehalt von rund 3.000 Euro ein einmaliges Honorar von etwa 3.000 bis 6.000 Euro gegenüber. In diesem Beispiel hat sich die Vermittlung bereits im ersten Monat nach der Einstellung gerechnet. In der Pflege sieht die Rechnung ähnlich aus: Touren müssen umverteilt, Überstunden bezahlt und im schlimmsten Fall neue Patienten abgelehnt werden.Fazit: Kalkulierbare Vitalent Kosten statt Vorkasse ins UngewisseDas Vitalent Besetzungsversprechen verbindet Transparenz vor der Entscheidung, Kosten nur im Erfolgsfall und Sicherheit während der Probezeit. Für Praxen, Pflegedienste und Kliniken wird Recruiting damit zu einer Rechnung, die sich vorher aufstellen lässt, ohne ins Ungewisse zu zahlen.Häufige FragenWas kostet Vitalent? Das Erstgespräch mit Überblick über verfügbare Fachkräfte ist kostenfrei. Ein Honorar fällt erst bei einer Einstellung an, als Faustregel ein bis zwei Monatsgehälter der eingestellten Fachkraft.Welche Vitalent Kosten entstehen, wenn niemand eingestellt wird? Keine. Ohne Einstellung fällt kein Honorar an.Wie lange gilt die kostenfreie Nachbesetzung? Für die gesamte Probezeit von sechs Monaten.Wie viel Aufwand hat der Arbeitgeber? Für Neukunden rund eine Stunde bis zum ersten Vorstellungsgespräch. Ansprache, Vorqualifizierung und Terminvorbereitung übernimmt Vitalent.Über VitalentVitalent ist eine Matching-Plattform für Personalvermittlung im Gesundheitswesen mit Sitz in Hamburg, gegründet von Lars Vollrath und Ben Burmester. Die Plattform verbindet Pflegefachkräfte, MFA, ZFA, Therapeuten und weitere Gesundheitsberufe mit Praxen, Pflegediensten, Pflegeheimen und Kliniken in ganz Deutschland. Fachkräfte registrieren sich kostenlos und anonym, Arbeitgeber zahlen ausschließlich im Erfolgsfall. Weitere Informationen unter vitalent.io.Pressekontakt:VitalentNeumühlen 15, 22763 HamburgEmail: presse@vitalent.ioOriginal-Content von: Vitalent, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183817/40000235