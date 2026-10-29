Die Vonovia-Aktie gerät am Donnerstag deutlich unter Druck. Vorbörslich auf Tradegate fiel der Kurs im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs des Vortages um 3,5% auf 15,90 Euro. Damit droht dem Papier im Haupthandel ein weiteres Tief seit dem Frühjahr 2023. Was steckt hinter dem Rückschlag? Das Quartal enttäuscht Auslöser der Verstimmung sind die Nachrichten zum dritten Quartal von Deutschlands größtem Wohnimmobilienkonzern. Ein Händler fasste die Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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