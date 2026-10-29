Während andere Softwareaktien zuletzt kräftig unter die Räder kamen, hält sich SAP bislang vergleichsweise gut. Nach der starken Erholung könnte ein Rücksetzer dennoch neue Chancen eröffnen. Ein Blick auf den Chart zeigt, welche Kursbereiche dabei interessant werden könnten. SAP-Aktie trifft auf ersten Widerstand Nachdem die SAP-Aktie im Sommer zeitweise auf rund 130 € gefallen war, ging es in den vergangenen Monaten wieder deutlich nach oben. Allein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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