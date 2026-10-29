Walldorf (ots) -Die Immobilienpreise in Deutschland steigen wieder leicht: Im ersten Quartal 2026 lagen sie durchschnittlich 1,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Doch daraus lässt sich kaum ableiten, was das eigene Haus heute tatsächlich wert ist - denn selbst ähnliche Immobilien können sich beim Verkaufspreis deutlich unterscheiden.Viele Eigentümer orientieren sich daran, was das Nachbarhaus vor einigen Jahren erzielt hat oder welchen Preis ein Online-Rechner ausspuckt. Das kann schnell ein falsches Bild vermitteln. Hier erfahren Sie, welche fünf Faktoren den Hauswert 2026 besonders stark beeinflussen, welche davon Eigentümer häufig unterschätzen und wie Sie vor einem Verkauf realistisch einschätzen können, welchen Preis Ihre Immobilie am Markt tatsächlich erzielen könnte.1. Bei der Lage zählen manchmal wenige MeterDie Lage gehört zu den wichtigsten Faktoren bei der Immobilienbewertung. Allerdings reicht es nicht, nur auf Stadtteil oder Postleitzahl zu schauen. Schon innerhalb derselben Straße können erhebliche Unterschiede bestehen. Während ein Haus ruhig zum Garten ausgerichtet ist, liegt ein anderes direkt an einer viel befahrenen Straße. Auch Verschattung, Nachbarbebauung oder die Entfernung zu Schulen, Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln spielen eine Rolle.Hinzu kommen mögliche Umweltrisiken. Befindet sich die Immobilie etwa in Wassernähe, kann ein Blick in die amtlichen Hochwassergefahrenkarten wichtig sein. Wer Vergleichsobjekte heranzieht, sollte deshalb möglichst Häuser mit einer ähnlichen Mikrolage betrachten.2. Entscheidend ist, was nach dem Kauf noch zu tun istEine moderne Küche fällt bei einer Besichtigung sofort auf. Für den Immobilienwert können jedoch andere Punkte wesentlich wichtiger sein: Wie alt sind Dach, Heizung und Fenster? Gibt es Feuchtigkeit im Keller? Wie steht es um Elektrik, Dämmung und Gebäudehülle?Käufer kalkulieren solche Arbeiten in ihre Gesamtbelastung ein. Neben Kaufpreis und Erwerbsnebenkosten müssen sie schließlich auch notwendige Investitionen finanzieren. Ein günstigeres Haus kann dadurch wirtschaftlich weniger attraktiv sein als eine teurere, aber bereits modernisierte Immobilie.Dabei lassen sich Investitionen nicht eins zu eins auf den Hauswert übertragen. Eine Sanierung für 50.000 Euro erhöht den erzielbaren Preis nicht automatisch um denselben Betrag. Entscheidend ist, wie der örtliche Markt den Zustand und die Verbesserungen bewertet.3. 150 Quadratmeter sind nicht immer 150 QuadratmeterFür Käufer zählt nicht allein, wie viele Quadratmeter auf dem Papier stehen, sondern wie gut sich diese nutzen lassen. Durchgangszimmer, steile Treppen, Dachschrägen oder ein fehlendes Bad auf der Wohnebene können die Alltagstauglichkeit einschränken. Ein kleineres Haus mit gutem Grundriss kann deshalb attraktiver sein als ein größeres mit ungünstiger Raumaufteilung.Besondere Aufmerksamkeit verdienen ausgebaute Dachgeschosse, Wintergärten und wohnlich genutzte Kellerräume. Ob diese Flächen baurechtlich zulässig sind und tatsächlich als Wohnfläche angesetzt werden dürfen, muss gesondert geprüft werden. Gerade bei älteren oder geerbten Immobilien sollten Eigentümer Angaben aus alten Unterlagen daher nicht ungeprüft übernehmen.4. Im Grundstück kann zusätzlicher Wert steckenAuch das Grundstück selbst kann Möglichkeiten bieten, die auf den ersten Blick kaum auffallen. Je nach Baurecht könnten beispielsweise ein Anbau, eine Grundstücksteilung oder eine zusätzliche Bebauung infrage kommen.Ein großer Garten bedeutet allerdings nicht automatisch zusätzliches Bauland. Ob eine weitere Nutzung möglich ist, hängt unter anderem vom Baurecht, Grundstückszuschnitt und der Erschließung ab. Solange diese Fragen nicht geklärt sind, sollte eine mögliche Bebauung nicht als sicherer Mehrwert eingeplant werden.Umgekehrt können Wohnrechte, Nießbrauch, Wegerechte oder Baulasten die Nutzung und damit den Wert beeinflussen. Vor der Preisfestlegung lohnt sich deshalb ein genauer Blick in Grundbuch und Bauakte.5. Der heutige Käufermarkt setzt die GrenzeWas ein Haus vor fünf oder zehn Jahren wert war, sagt nur begrenzt etwas über seinen heutigen Marktwert aus. Seitdem können sich Zinsen, Finanzierungsmöglichkeiten, Nachfrage und Angebot erheblich verändert haben.Entscheidend ist deshalb nicht, welchen Preis der Eigentümer ursprünglich gezahlt oder wie viel Geld er später investiert hat. Maßgeblich ist, welchen Betrag Käufer unter den aktuellen Bedingungen für genau diese Immobilie zahlen können und wollen.Auch Immobilienanzeigen liefern nur eine erste Orientierung, denn dort stehen Angebotspreise und nicht zwangsläufig die später vereinbarten Kaufpreise. Aussagekräftiger sind geeignete Vergleichsverkäufe und aktuelle Daten zum örtlichen Markt. Online-Rechner können eine grobe Größenordnung liefern, individuelle Besonderheiten jedoch nur eingeschränkt berücksichtigen.Vor dem Verkauf erst die Fakten klärenEine realistische Preisvorstellung entsteht deshalb nicht aus einer einzelnen Zahl. Eigentümer sollten Zustand und Nutzbarkeit prüfen, aktuelle Marktdaten heranziehen und sicherstellen, dass die wesentlichen Unterlagen vollständig sind.Dazu gehören unter anderem Grundbuchauszug, Grundrisse, Wohnflächenberechnung, Energieausweis und vorhandene Baugenehmigungen. Auch Modernisierungen, bekannte Schäden und offene Arbeiten sollten dokumentiert werden. Je besser die Stärken und Einschränkungen einer Immobilie bekannt sind, desto realistischer lässt sich einschätzen, welcher Preis am aktuellen Markt tatsächlich erzielbar ist.Über André Heid:André Heid ist Geschäftsführer der Heid Gruppe und Experte für die Bewertung von Immobilien. Gemeinsam mit einem Team aus rund 220 Gutachtern, darunter öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, erstellt er jährlich mehr als 6.000 Gutachten, zu denen auch umfangreiche Wirtschaftlichkeitsberechnungen gehören. Zu den Auftraggebern zählen Banken, Versicherungen, Gerichte und öffentliche Einrichtungen ebenso wie Privat- und Geschäftskunden. Im Fokus steht dabei eine fundierte und professionelle Bewertung von Immobilien. Weitere Informationen finden Sie unter: Heid Immobilienbewertung (https://www.heid-immobilienbewertung.de/).Pressekontakt:Heid Immobilienbewertung GmbHVerantwortliche: André Heid; Katharina HeidE-Mail: presse@heid-immobilienbewertung.deWebseite: www.heid-immobilienbewertung.deOriginal-Content von: Heid Immobilienbewertung & Immobiliengutachter sowie Sachverständigen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172309/6379983