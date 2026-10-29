NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe nach einem schwierigen, von vielen restrukturierungsbedingten Sonderfaktoren belasteten Quartal seine Ziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Positiv hob er die weiter hohe Liquidität hervor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007664039
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