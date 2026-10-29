Luzern (ots) -Zweifel, Druck, Rückschläge: Was Frauen an der Spitze nach aussen selten zeigen, erzählen sie jetzt bei Milena Thöni. Ab Dienstag, 3. November 2026, startet auf dem Schweizer Free-TV Sender 3+ von CH Media die neue Serie "MACHERINNEN Backstage". Jeweils dienstags direktnach "Die Höhle der Löwen Schweiz" spricht die CEO von MACHERINNEN Schweiz mit Unternehmerinnen und Bühnenfrauen über ihre Erfolgsgeschichten, und darüber, was dahinter steckt."Hinter jeder Frau an der Spitze stehen Entscheidungen, Mut, Druck und Durchhaltewille. Es gibt keine Frau ohne eine heftige Geschichte", sagt Milena Thöni, Executive Producerin und Gründerin von MACHERINNEN Schweiz.Die Protagonistinnen kommen aus Wirtschaft, Sport, Kunst und Medienwelt:- Anita Buri, Unternehmerin und ehemalige Miss Schweiz: "Die Menschen sprechen mich im Supermarkt an der Kasse an und geben mir ungefragt ein Feedback zu meinen Haaren oder zu meiner Brille."- Irene Brügger alias Frölein da Capo, Comedian und Musikerin: "Bei Giacobbo / Müller produzierte ich jede Woche einen neuen Song. Der Druck war so hoch, dass ich plötzlich keinen Geschmackssinn mehr hatte."- Marisa Wunderlin, Direktorin FC Thun Frauen: "Equal Play ist für mich unverhandelbar, leider aber noch nirgends in der Schweiz der Fall - erst dann können wir über Equal Pay sprechen."- Patrizia Laeri, CEO ellexx: "Ich hatte auch schon Morddrohungen seit ellexx."- Hamiyet Dogan, CHRO Helvetia Versicherung Schweiz: "Wenn Sprüche kommen, dann kontere ich."- Sandra Christen und Gentiana Zyba, Extrembergsteigerinnen, gemeinsam in einer Folge: "Frauen können Schmerzen aushalten und darum geht's am Berg, um die mentale Stärke."Sendeplan "MACHERINNEN Backstage"Alle Folgen Dienstag, 22.15 Uhr, auf 3+, direkt im Anschluss an "Die Höhle der Löwen Schweiz":Folge 1 · 3. November 2026 "Frauen und Geld - Der Kampf einer CEO für finanzielle Gleichstellung": Patrizia Laeri (CEO ellexx)Folge 2 · 10. November 2026 "Ohne Studium, ohne Regie - Wie Frölein da Capo trotzdem alle überzeugte": Irene Brügger alias Frölein da Capo (Comedian und Musikerin)Folge 3 · 17. November 2026 "Sie wollte auf die Bühne - Und landete in der Chefetage": Hamiyet Dogan (CHRO Helvetia Versicherung Schweiz)Folge 4 · 24. November 2026 "Zwei Frauen, ein Berg - Und ein Sieg ohne Gipfel": Sandra Christen und Gentiana Zyba (Extrembergsteigerinnen, Doppelporträt)Folge 5 · 1. Dezember 2026 "Krone ab, Firma auf - Anita Buris Weg zur Unternehmerin": Anita Buri (Unternehmerin, ehemalige Miss Schweiz)Folge 6 · 8. Dezember 2026 "Vom Spielfeld in die Chefetage - Marisa Wunderlin und ihr Einsatz für den Frauenfussball: Marisa Wunderlin (Sportdirektorin FC Thun Frauen) - Finale"MACHERINNEN Backstage" auf einen Blick- Start: Dienstag, 3. November 2026- Sendeplatz: 3+, dienstags im Anschluss an "Die Höhle der Löwen Schweiz"- Folgen: 6 Folgen mit 7 ProtagonistinnenTrailer: https://www.youtube.com/watch?v=KyWrWbTBgz4Über MACHERINNEN Schweiz:MACHERINNEN Schweiz ist die 2022 von Milena Thöni gegründete Event- und Förderplattform für Frauen. Sie macht Macherinnen sichtbar, vernetzt sie und zeichnet alljährlich mit dem MACHERINNEN Stern eine Innovatorin aus (2026 dotiert mit CHF 2'500, 2027 mit CHF 5'000). Zentraler Anlass ist der MACHERINNEN Talk im Park Hyatt Zürich im März.www.macherinnen-schweiz.chPressekontakt:Milena Thöni+41 79 695 68 12milena.thoeni@macherinnen-schweiz.chOriginal-Content von: MACHERINNEN Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100104247/100943282