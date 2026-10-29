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Die Wall Street schloss gestern leicht im Plus. Der S&P 500 und der Nasdaq gewannen jeweils rund 0,3 %. Die US-Notenbank ließ den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 %. Zwei Mitglieder stimmten für eine Zinserhöhung. Nachbörslich belasten den Nasdaq einige Tech-Zahlen. Der DAX präsentiert sich mit relativer Stärke.Alphabet verlor nachbörslich zeitweise mehr als 10 %. Der Quartalsumsatz stieg um 25 % auf 127,6 Mrd. Dollar, verfehlte aber die erwarteten 128 Mrd. Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 2,12 Dollar gegenüber rund 3,01 Dollar Konsens. Google Cloud wuchs um 103 %, doch das Suchgeschäft schwächte sich ab. Investitionen von 51,4 Mrd. Dollar führten zu einem negativen freien Cashflow von 9,1 Mrd. Dollar.Microsoft überzeugte dagegen. Azure steigerte den Umsatz um 48 % auf 33,17 Mrd. Dollar gegenüber 32,84 Mrd. Dollar Konsens. Die Aktie reagierte nachbörslich mit rd. +3 %Marvell hat Interesse an Lumentum. Das hat große Dimension. Börsenwert Marvell rd. 220 Mrd. $, Lumentum kommt auf 85 Mrd. $. Verhandlungen sollen laufen. Stemmbar ist das Ganze nur über einen riesigen Aktien-Deal - strategisch interessant, kurzfristig aber belastend für Marvell.Fortinet brach im Nachhandel zeitweise um rund 26 % ein. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,91 Dollar über den erwarteten 0,86 Dollar. Belastend wirkte die gesenkte Umsatzprognose für das Servicegeschäft. Auch andere Cybersicherheitsaktien gerieten unter Druck.ServiceNow steigerte den Quartalsumsatz um 20,5 % auf 4,11 Mrd. Dollar und übertraf damit den Konsens von 4,09 Mrd. Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie verfehlte mit 1,00 Dollar allerdings die erwarteten 1,02 Dollar. Schwerer wiegt der Ausblick auf das Neugeschäft.Eine abschließende und umfassendere Einschätzung zu Alphabet, Microsoft, Lumentum, Fortinet und ServiceNow gibt es ab 9:30 Uhr in der Bernecker-daily. Hier geht es zur Daily:Oracle gewann gestern 10,7 %. Auf dem Kapitalmarkttag stellte der Konzern einen positiven freien Cashflow ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028 und mehr als 30 Mrd. Dollar für 2029 in Aussicht.T-MOBILE US steigerte den Quartalsumsatz um 7,4 % auf 23,58 Mrd. Dollar. Der Gewinn je Aktie wuchs um 34 % auf 3,22 Dollar. Beide Kennzahlen übertrafen die Analystenerwartungen. Eine Fusion mit Dt. Telekom wird gemäß Bloomberg unwahrscheinlicher. Das überrascht uns nicht.Samsung meldet einen Rekordgewinn von 107,4 Bio. Won. Dennoch geriet die Aktie in Südkorea unter Verkaufsdruck. Anleger enttäuschte unter anderem die angekündigte Aktionärsvergütung.Airbus meldete gestern Abend ein um 9 % gesunkenes Quartals-EBIT von 1,77 Mrd. Euro. Die Jahresprognose mit rund 870 Flugzeugauslieferungen bleibt bestehen. Nach neun Monaten waren erst 547 Maschinen ausgeliefert.VW meldet heute Morgen einen operativen Quartalsverlust von 5,86 Mrd. Euro gegenüber 5,67 Mrd. Euro Verlust im Bloomberg-Konsens. Der Umsatz erreichte 75,28 Mrd. Euro gegenüber erwarteten 78,19 Mrd. Euro. Das ist bescheiden.Spannende News zu Kupfer:Kupfer wird zunehmend knapp. Laut Bloomberg ist die chinesische Importprämie auf den Rekordwert von über 200 Dollar je Tonne gestiegen, da die USA aus Sorge vor neuen Zöllen große Kupfermengen aufkaufen. Gleichzeitig sinken die chinesischen Lagerbestände und die heimische Produktion, sodass die angespannte Versorgungslage für anhaltend hohe Kupferpreise spricht.Heute stehen die EZB-Zinsentscheidung sowie am Abend die Ergebnisse von Amazon und Intel an.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe