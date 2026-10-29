Frankfurt am Main (ots) -Im Jahr seines 80. Geburtstags verabschiedet sich Werner Reinke von seinem Publikum: Die mehrfach ausgezeichnete Radiolegende mit der unverwechselbaren Stimme moderiert noch bis zum 21. November die hr1-Sendung "Reinke am Samstag" von 9 bis 12 Uhr und beendet damit seine berufliche Laufbahn beim Hessischen Rundfunk (hr).Mit Werner Reinke geht eine der prägenden Persönlichkeiten des deutschen Radios. Von 1971 bis 1989 sowie seit 2002 war er in herausragenden Rollen für hr3 und hr1 zu hören. Über Jahrzehnte hinweg begeisterte er sein Publikum als Moderator, Station-Voice und DJ. "Reinke am Samstag" moderierte er seit 2009 und machte die Sendung für viele Hörerinnen und Hörer zu einem festen Bestandteil ihres Wochenendes.Nun geht eine einzigartige hr-Laufbahn zu Ende: Werner Reinke hat beschlossen ein letztes Mal auf Sendung zu gehen. Damit endet auch die langjährige Zusammenarbeit mit Lidia Antonini im hr, die viele Jahre mit besonderer Liebe zum Detail die Sendungen "Reinke am Samstag" vorbereitet hat.Es endet eine Ära, die das Radio in Hessen über Jahrzehnte geprägt hat. Die Medienwelt, das Umfeld und die Bedingungen für das Radio und damit auch für hr1 - in großem Maße mitgeprägt von Werner Reinke über viele Jahrzehnte - haben sich verändert. Nach vielen Jahren der sehr engen und äußerst wertschätzenden Zusammenarbeit bedauert der hr das Ausscheiden von Werner Reinke mit Blick auf eine lange gemeinsamen Erfolgsgeschichte und einem unvergleichlichen Lebenswerk sehr.hr-Intendant Florian Hager zum Abschied von Werner Reinke:"Mit Werner Reinke verabschiedet sich eine der bedeutendsten und bekanntesten Radiopersönlichkeiten Deutschlands von ihrem regelmäßigen Platz am Mikrofon. Über viele Jahrzehnte hat er Generationen von Menschen am Radio mit seiner tiefen und warmen Stimme begleitet, begeistert und inspiriert. Sein Lebenswerk steht für außergewöhnliche Professionalität, journalistische Neugier, musikalische Expertise und vor allem für eine unverwechselbare Nähe zum Publikum.Werner Reinke hat das Radio geliebt und diese Begeisterung in jeder Sendung spürbar gemacht. Sein Lebenswerk, seine zahlreichen Auszeichnungen und die außergewöhnliche Verbundenheit seines Publikums zeugen von einer beeindruckenden Karriere. Für seinen herausragenden Einsatz und die vielen unvergesslichen Radiomomente danken wir ihm von Herzen. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm Gesundheit, Freude und viele erfüllende Jahre."INFOKASTENWerner Reinke war seit vielen Jahrzehnten - von 1971 bis 1989 sowie von 2002 bis 2026 - "eine" der Stimmen im Hessischen Rundfunk (hr). Der 80-Jährige prägte den Erfolg von hr3 mit Sendungen wie der "Hitparade International", der "Mittags-Discotheke", "1:0 für meine Stadt", der "Klassik-Hitparade", "Apropop", "Pop und Weck", "Kuschelrock", der "High Fidelity Club" und "hr3 - extra am Samstag". Von 2002 bis 2008 war er Station Voice von hr3. Zudem trat er in den 1980er Jahren zusammen mit anderen Radiomoderatoren auf Disco-Partys auf. Von 1991 bis 2000 war er beim American Football als Entertainer und Stadionsprecher der Frankfurt Galaxy in der World League of American Football aktiv. Daneben war er freiberuflicher Sprecher für Werbespots und Trailer. Von 2009 bis 2026 war seine Sendung "Reinke am Samstag" bei hr1 zu hören. Außerdem moderierte er zwischenzeitlich bis 2014 die "hr1-Lounge".Werner Reinke erhielt mehrfach Auszeichnungen für sein Wirken. 2012 wurde ihm der Deutsche Radiopreis in der Kategorie "Bester Moderator" verliehen. 2017 wurde er für sein Lebenswerk mit dem Ehrenpreis des Hessischen Journalistenpreises ausgezeichnet. 2024 bekam er den Hessischen Verdienstorden.Pressekontakt:PressereferentSebastian HüblTelefon: +49 (0)69 155-3789E-Mail: sebastian.huebl@hr.deDieser Kontakt ist nur für Presseanfragen.Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6380007