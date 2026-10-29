Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland sichert sich wieder Top-Platzierungen bei den renommierten "V-Label-Awards" der Ernährungsorganisation ProVeg*: Die pflanzenbasierte Eigenmarkenlinie "Vemondo" erhält erneut den übergeordneten "Eigenmarken-Award" - und setzt sich zudem in vier Einzelkategorien durch: In "Fleisch-, Fisch- und Ei-Alternativen", "Milch- und Molkereialternativen", "Fertig- und Tiefkühl-Produkte" und "Getränke" siegen die "Chunks Döner Style", der "Bio Barista Hafer", der "Cookie Dough Eisbecher" und die "No Milk Matcha Erdbeere". Der "Frozen Smoothie Stick Apfel, Erdbeere, Rote Bete und Heidelbeere", der "Bioland Tofu geräuchert", der "Vemondo Backfisch" und die "Fruitballs Espresso Banana Dattel" wurden als Finalisten ausgewählt. Ausgerichtet werden die Awards von der Nichtregierungsorganisation ProVeg, die mit dem V-Label seit 1996 vegane und vegetarische Produkte kennzeichnet.ProVeg hat die "Vemondo"-Produkte nach Kriterien wie "Herkunft & Erzeugung", "Marktpotenzial" sowie "Marketing & Verpackung" für die Shortlist geprüft. In der anschließenden Blindverkostung einer Fachjury aus den Bereichen Gastronomie, Food-Tech und Markenentwicklung haben die Artikel bei Geschmack, Textur und Geruch gepunktet. Ergänzt wurde das Expertenvotum durch eine öffentliche Abstimmung mit rund 100.000 Teilnehmern - die mehrheitlich für die Produkte der Lidl-Eigenmarke gestimmt haben."Es macht uns sehr stolz, dass unsere Eigenmarke 'Vemondo' wieder mit dem V-Label-Award ausgezeichnet wurde. Die Top-Platzierungen in mehreren Kategorien bestätigen unser Ziel, pflanzenbasierte Ernährung alltagstauglich, geschmacklich überzeugend und für jeden bezahlbar zu machen", sagt Christoph Graf, Chief Merchandising Officer der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Das Votum der Fachjury und die breite Zustimmung der Kunden bestärken uns darin, den Wandel hin zu einer zukunftsfähigen Ernährung weiter aktiv aus dem Handel heraus voranzutreiben. Daher bieten wir ab heute beispielsweise als Aktionsangebot den 'Ready to Drink No Milk Haferdrink' in den neuen Sorten Ube und Matcha Mango an."Vegane Vielfalt zum Lidl-PreisIm Jahresverlauf sind rund 1.000 Artikel mit dem V-Label-zertifizierte Artikel im Lidl-Sortiment. Dazu gehören Fleisch- und Wurstalternativen wie Hack oder Aufschnitt Mortadella-Art, Pflanzendrinks und vegane Molkereialternativen wie vegane Butter- oder Soja-Joghurtalternativen, Brotaufstriche und Desserts. Um eine pflanzenbasierte Ernährung über die Vielfalt hinaus zu erleichtern, hat Lidl die "Vemondo"-Artikel preislich mit ihren tierischen Pendants gleichgestellt und neben ihnen im Regal platziert. Damit will der Lebensmittelhändler im Einklang mit der Planetary Health Diet das beste Angebot für eine ausgewogene Lebensweise zum gewohnt günstigen Lidl-Preis machen und das Verhältnis von pflanzlichen zu tierischen Proteinquellen bis 2030 kontinuierlich zugunsten 20 Prozent pflanzlicher Alternativen verschieben.Weitere Informationen zum Ausbau des pflanzlichen Sortiments finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/unsere-verantwortung/gesundheit-foerdern/nachhaltige-ernaehrung).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).*Lidl hat den"Eigenmarken-Award" für "Vemondo" erhalten sowie Awards für die Produkte "Vemondo Chunks Döner Style" (ausschließlich Produkt des Lieferanten Klosterwald; nicht getestet Produkt des Lieferanten Ponnath) in Kategorie "Pflanzliche Fleisch-, Fisch- & Ei-Alternativen", "Vemondo Bio Barista Hafer" in Kategorie "Milch- & Molkerei-Alternativen", "Vemondo No Milk Matcha Erdbeere" in Kategorie "Getränke", "Vemondo Cookie Dough Eisbecher" in Kategorie "Fertig- & Tiefkühl-Produkte". Auszeichnungen basieren zu je 50 % auf Jury-Bewertung und öffentlicher Abstimmung (ca. 100.000 Stimmen). Für Auszeichnung Bewertung der Produkte für Vorauswahl durch ProVeg Experten; anschließend Blindverkostung durch Fachjury (Kriterien: Geschmack, Textur, Geruch). Ausrichter "V-Label Awards": ProVeg e.V. Deutschland. Mehr Infos: https://awards.v-label.de/2026/de/page/gewinner-2026 (https://awards.v-label.de/2026/de/page/gewinner-2026)"Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6379996