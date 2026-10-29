München (ots) -- Reality-Neulinge treffen auf alte Hasen - erste Machtspiele beginnen- Kevin Njie sorgt für Eifersucht bei Julia Römmelt- "Der Promihof" ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Gummistiefel statt Glamour: "Der Promihof" öffnet seine Tore! Und schon beim Einzug wird es turbulent. Während René "Redo" Dost standesgemäß im Maybach vorfährt, müssen die anderen ihre Koffer selbst schleppen. Reality-Neulinge treffen auf alte Hasen und erste Spannungen entstehen. Auch das Hofleben wird härter: Statt großer Auswahl gibt es nur noch eine einfache Grundversorgung aus Buchweizen, Gemüse und Haferflocken. Für zusätzlichen Zündstoff sorgt ein Liebesdreieck zwischen Kevin Njie, Julia Römmelt und Vanessa Brahimi. "Der Promihof" ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Bereits beim Einzug prallen unterschiedliche Charaktere aufeinander. Während Reality-erfahrene Kandidaten wie Julia Römmelt und Marc-Robin Wenz das Leben vor laufenden Kameras kennen, wagen unter anderem Thomas "VfL-Jesus" Dragunski, Rene "Redo" Dost und Podcasterin Suki Tegan ihre ersten Schritte ins Reality-TV. Erste Grüppchen bilden sich schnell und besonders die Neulinge haben es nicht leicht, Anschluss zu finden.Für besonders viel Gesprächsstoff sorgt der Einzug von Kevin Njie. Zwischen ihm und Julia Römmelt lief in der Vergangenheit bereits etwas, doch seit über einem Jahr hatten die beiden keinen Kontakt mehr. Während Julia mit der gemeinsamen Vorgeschichte konfrontiert wird, geht Vanessa Brahimi direkt auf Flirtkurs. Kevin scheint ebenfalls nicht abgeneigt und die beiden beschließen kurzerhand, ihre Betten zusammenzuschieben. Das passt Julia überhaupt nicht. Sie stellt Kevin zur Rede und macht ihrem Ärger Luft. Ist das erste Liebesdreieck der Staffel damit perfekt?Doch auch der Hofalltag hat es in sich. Landwirt Nino Sifkovits macht deutlich, dass die Regeln in dieser Staffel strenger geworden sind. Statt üppiger Mahlzeiten gibt es eine einfache Grundversorgung aus Buchweizen, Gemüse und Haferflocken. Wer auf mehr Luxus hofft, muss im teuren City Shop einkaufen. Und während die Kühe bereits einen ersten Ausbruchsversuch starten, wartet mit "Mit dem Hof durch die Wand" schon die erste große Challenge auf die "Village People"."Der Promihof" ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von Constantin Entertainment GmbH produziert.Presseinfos und Fotomaterial finden Sie hier: Der Promihof - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fder-promihof&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C6e9b241ca42f4dbc94ab08df238a258a%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639268748431296121%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=2Av6DWZo7KEpBcXRw%2FSsc60MaPbamM%2F2zrkPU2hA9eY%3D&reserved=0).Über "Der Promihof":Eine Mischung aus Newcomern und Stars der Reality-Szene zieht nach Polen aufs Land und bewohnt den verrücktesten Bauernhof der Welt, den Promihof! Was sie erwartet: Tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und jede Menge Möglichkeiten, sich Sendezeit zu verschaffen! Zu Beginn erfahren die Promis, welche Hof-Regeln es zu beachten gilt. Kontrolliert werden diese von Landwirt Nino aus dem berühmten Ochsenknecht-Clan. Den Promis winkt ein Jackpot von 100.000 Euro, der sich allerdings mit jedem Fehler verringert. Welcher Promi holt sich den Titel: Hof-König oder Hof-Königin?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6379993