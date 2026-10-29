MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate der Online-Apotheke seien erwartungsgemäß stark ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Der kürzlich erst angehobene Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:27 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012044747
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