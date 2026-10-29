Wenn man die Möglichkeiten für das neue Macbook Pro mit Touchscreen im Konfigurator ausreizt, landet man bei rund 16.000 Euro. Gegen die neue Version des Mac Studio wirkt das noch günstig. Mitte Oktober hatte Meta sein neues lokales KI-Modell Muse Spark Open vorgestellt. Das sei für Apple-Silicon-Prozessoren optimiert. Damit waren jedoch weder ein Macbook Air mit M3-Chip, noch ein Pro-Modell mit M4-Max-Prozessor gemeint. Wer das Modell nutzen will, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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