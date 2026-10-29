Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Flucht in Qualität prägte den europäischen Rentenmarkt in der vergangenen Woche: Bundesanleihen erzielten als einziges Segment einen positiven Gesamtertrag, so die DekaBank.Kreditindices hätten trotz fallender Zinsen negative Gesamterträge geliefert, weil sich die Risikoaufschläge ausgeweitet hätten. Covered Bonds seien stabil geblieben. Die Bundkurve habe sich verflacht. Treasury-Renditen seien im Wochenverlauf als Folge der Flucht in sichere Häfen gefallen. Diese sei ausgelöst worden von der Schwäche bei den KI-Werten am Aktienmarkt. Auch im kurzfristigen Bereich habe es Bewegung gegeben. Für die EZB-Sitzung im Dezember preise der Markt nur noch rund eine Leitzinsanhebung von 20 Basispunkten ein, 6 Basispunkte weniger als noch eine Woche zuvor. (28.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de