New York (www.anleihencheck.de) - Das Ziel der EZB ist es, eine umsichtige Politik zu verfolgen - das heißt, die Leitzinsen präventiv anzupassen, solange es keine Lösung für die Wiederöffnung der Straße von Hormus gibt, so Patrick Barbe, Head European Fixed Income bei Neuberger. Die Zinserhöhung im vergangenen Monat sei dadurch gerechtfertigt gewesen, dass die Energiepreise das im Negativszenario der EZB vorgesehene Niveau erreicht hätten. Seitdem habe sich die importierte Inflation nicht auf die inländische Inflation ausgewirkt. Daher stünden die Währungshüter nicht wie 2022 unter dem Druck, die Zinsen anzuheben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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