HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe die Markterwartungen in vielerlei Hinsicht verfehlt, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seinem Resümee. Nach den bestätigten Jahreszielen werde aber der übliche Auslieferungsschub im vierten Quartal erwartet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0000235190
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