Prysmian legte heute starke 9-Monatsergebnisse vor. Man steigerte im dritten Quartal das bereinigte EBITDA um 32 Prozent auf den Rekordwert von 851 Mio. Euro bei einem organischen Umsatzwachstum um 13,1 Prozent. Die Prognose für 2026 wurde erneut angehoben. Nun erwartet der Kabelkonzern 3,075 bis 3,125 Mrd. Euro EBITDA und 1,75 bis 1,85 Mrd. Euro freien Cashflow. Zugleich soll Prysmian seine 2028-Ziele bereits zwei Jahre früher übertreffen.



Vor allem die Nachfrage aus US-Rechenzentren ist hoch. Industrial & Construction legte organisch um 14,2 Prozent zu, die Marge stieg auf 17,6 Prozent. Auch Transmission wächst kräftig: plus 23,1 Prozent organisch bei 20 Prozent Marge. Digital Solutions kam auf 17,3 Prozent Wachstum und 25 Prozent Marge. Power Grids wuchs mit 7,5 Prozent zwar weiter, blieb aber hinter den Erwartungen. Der Auftragsbestand in Transmission liegt bei rund 16,5 Mrd. Euro, wobei Projekte über weitere 2 Mrd. Euro noch nicht eingerechnet sind.



Der Zukauf von Atkore ist mittlerweile in der neuen Prognose berücksichtigt. Im ersten Halbjahr 2027 ist zum Kapitalmarkttag mit neue mittelfristigen Zielen zu rechnen. Die bisherigen 2028-Ziele lagen bei 2,95 bis 3,15 Mrd. Euro EBITDA und 1,5 bis 1,7 Mrd. Euro freiem Cashflow und sind nun schon vorzeitig in Reichweite.



Prysmian wird derzeit mit dem 11-Fachen des für 2027 erwarteten EBITDA und dem 19-fachen Gewinn bewertet. Das lässt bei den Wachstumsperspektiven weiter Spielraum. Im Frankfurter Börsenbrief 43/2026 hatten wir mit Kursziel 150 € bereits vorgegriffen.







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