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WOLFSBURG (dpa-AFX) - Eine milliardenschwere Porsche-Abschreibung, schwache Geschäfte in China und Kosten für den Konzernumbau haben Volkswagen im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Der Konzernverlust nach Steuern lag in den Monaten Juli bis September bei rund 5,82 Milliarden Euro, wie der Autohersteller mitteilte. Im Vorjahresquartal hatte VW ebenfalls einen Fehlbetrag gemeldet, damals waren es gut 1,07 Milliarden Euro. Die hohen Sonderkosten hatte VW bereits mit der Gewinnwarnung im September offengelegt, die im Dax notierte schwach gelaufene Aktie fiel leicht.

Das Papier verlor am Vormittag 0,3 Prozent auf 68,82 Euro. In diesem Jahr hat es schon ein Drittel an Wert eingebüßt. Die Zahlen seien im Wesentlichen wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies. Beim Zahlungsmittelzufluss aus dem Automobilbereich tendiere der Konzern zum oberen Ende der Jahresprognosespanne.

Wesentlicher Grund für das Minus waren Sondereffekte von 7,8 Milliarden Euro. Zudem belasteten demnach das schwache Marktumfeld in China, der weltweit zunehmende Preis- und Wettbewerbsdruck, die US-Zölle sowie der gestiegene Anteil von margenschwächeren E-Autos an den Verkäufen. Der Konzernumsatz sank im dritten Quartal um 6,3 Prozent auf rund 75,28 Milliarden Euro.

Porsche-Abschreibung belastet Gewinn



Besonders stark schlägt eine Abschreibung auf den Firmenwert des Sport- und Geländewagenbauers Porsche zu Buche. Sie beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 6,4 Milliarden Euro. Die Wertberichtigung ist nicht zahlungswirksam, belastet aber den operativen Gewinn deutlich. Hintergrund sind niedrigere Erwartungen an die künftige Entwicklung der Stuttgarter Tochter.

Bereits ein Jahr zuvor war die Lage bei Porsche einer der Hauptgründe für den Quartalsverlust. Die Luxusmarke, einst eine Gewinnperle des Konzerns, steckt schon länger in der Krise. Belastend wirkten insbesondere der Einbruch beim China-Geschäft, die US-Zollpolitik und Kurskorrekturen bei der Elektro-Strategie. Zuletzt hatten sich die Geschäftszahlen von Porsche stabilisiert.

Weitere Milliarden-Kosten für Konzernumbau



Hinzu kommt eine ebenfalls nicht zahlungswirksame Wertberichtigung bei China-Gesellschaften. Sie beläuft sich auf rund eine Milliarde Euro. Außerdem wirkt sich der angestrebte Verkauf des Werks Osnabrück an den Finanzinvestor Aurelius sowie an das Land Niedersachsen laut VW belastend aus. Beide wollen den Standort auf Rüstung trimmen. Noch nicht aufgeführt sind weitere Sonderkosten für zusätzliche Vorruhestandsregelungen für den 2024 vereinbarten Jobabbau, der nach früheren Angaben ebenfalls im zweiten Halbjahr auflaufen sollen.

Insgesamt erwartet der VW-Konzern im laufenden Jahr Sonderkosten in Höhe von rund 10 Milliarden Euro. 8,7 Milliarden wurden bereits verbucht, davon 900 Millionen im ersten Halbjahr. Europas größter Autobauer steuert damit auf das erste Verlustjahr seit dem Diesel-Skandal zu: In den ersten neun Monaten lag das Konzernergebnis nach Steuern bei minus 2,72 Milliarden Euro - nach einem Überschuss von gut 3,4 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz lag im selben Zeitraum bei rund 233,4 Milliarden Euro (minus 2,2 Prozent).

Finanzchef: Wir müssen schnell handeln



Ohne die Sondereffekte hätte Volkswagen im Tagesgeschäft einen Gewinn von 8,8 Milliarden Euro verbuchen können. Die operative Umsatzrendite hätte bei 3,8 Prozent gelegen. VW-Finanzchef Arno Antlitz teilte mit: "Das Neunmonats-Ergebnis zeigt deutlich: Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen schnell und entschlossen handeln." Mit dem Zukunftsplan 2030 habe man die wichtigsten Maßnahmen definiert. Dazu gehörten eine gestraffte Modellpalette, einfachere Strukturen und verbesserte Kosten.

Der Plan des Vorstands sieht Einsparungen in Höhe von 31 Milliarden Euro vor. Auch die Produktionskapazität soll weiter sinken. Rechnerisch stehen damit weitere 50.000 Stellen im Gesamtkonzern auf der Kippe. Ohnehin ist bis Ende des Jahrzehnts bereits der Wegfall von 50.000 Arbeitsplätzen vereinbart. Bei der Kernmarke beginnen im November Gespräche mit den Arbeitnehmern. Dabei wird es auch um die Pläne gehen. Am 30. September beschäftigte der Konzern weltweit 614.500 Menschen, Ende 2025 waren es etwa 628.900.

Verkaufszahlen weiter im Sinkflug



Aus dem Tagesgeschäft kommt ebenfalls kein Rückenwind. VW lieferte von Juli bis September 1,89 Millionen Fahrzeuge aus, fast 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Insbesondere im wichtigen Markt China steht Volkswagen erheblich unter Druck. Dort verkauften die Wolfsburger im dritten Quartal knapp 406.000 Fahrzeuge (minus 38,5 Prozent). Bis Ende September übergaben die Marken des Konzerns gut 6 Millionen Fahrzeuge an ihre Kunden. Das waren 9,0 Prozent oder rund 600.000 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Der starke Aufschwung bei E-Autos in Europa wirkt auf den Konzern in der aktuellen Situation auch nicht unbedingt als Stütze - jedenfalls nicht bei der Profitabilität. "Der Markterfolg unserer Elektrofahrzeuge setzt unser Ergebnis zusätzlich unter Druck, weil wir mit Elektroautos heute noch weniger verdienen als mit Verbrennern", sagte Antlitz laut Mitteilung. Jedes fünfte Auto war in Europa in den ersten neun Monaten ein reiner Stromer, die Auftragseingänge ziehen weiter an. Allein für die vollelektrische Kleinwagen-Familie um den ID. Polo lagen zuletzt 150.000 Bestellungen vor.

In China rechnen die Wolfsburger mit einer weiteren Verschärfung der ohnehin schon heiklen Lage. In diesem Jahr dürfte dort vor Abschreibungen nur noch ein Abschneiden rund um die Gewinnschwelle drin sein, sagte Finanzchef Antlitz in einer Telefonkonferenz. Es bestehe mit den mauen Aussichten für das Schlussquartal auch ein bestimmtes Risiko, dass es auf Jahressicht einen spürbaren Verlust gebe.

Nach dem ersten Halbjahr waren die Wolfsburger für ihr einstiges Wachstumsgeschäft noch von 200 bis 600 Millionen Euro positivem anteiligen Beitrag der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen ausgegangen. Zum Vergleich: In den Jahren 2018 und 2019 hatte VW in der Volksrepublik jeweils noch mehr als 4 Milliarden Euro verdient.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres fuhr VW mit seinen chinesischen Joint Ventures gar einen anteiligen operativen Verlust in Höhe von 113 Millionen Euro ein. Grund war eine Abschreibung auf den in China gefloppten Elektroautobaukasten MEB. Ohne diese wäre das Ergebnis mit 110 Millionen Euro noch positiv ausgefallen.

Gewinnprognose für Konzern bereits im September gekappt

Das Management um Konzernchef Oliver Blume hatte die Konzerngewinnprognose für das laufende Jahr bereits Mitte September deutlich gesenkt. Vom Umsatz soll im laufenden Jahr höchstens noch ein Prozent als operativer Gewinn übrig bleiben. Zuvor hatte VW eine Spanne von 4,0 bis 5,5 Prozent erwartet. 2025 hatte die operative Rendite 2,8 Prozent betragen. Der Umsatz soll 2026 rund 315 Milliarden Euro erreichen. Das wäre in der Mitte der im Juli nach unten korrigierten Prognosebandbreite. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 321,9 Milliarden Euro./jwe/men