NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstag an die ermutigenden Quartalszahlen an. Sie senkte zwar ihre Schätzung für das diesjährige Ergebnis je Aktie, hob aber die Prognose für das vergleichbare Umsatzwachstum an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120644
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