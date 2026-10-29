MTUs Q3 hat beide Säulen unserer Investmentthese bestätigt. Der bereinigte Umsatz stieg um 14% auf EUR 2.429 Mio. und lag damit 6% über unserer Schätzung und 3% über dem Konsens. Das bereinigte EBIT von EUR 349 Mio. blieb aufgrund des OE-Mix leicht hinter den Erwartungen zurück (Marge: 14,4%). Das MRO-EBIT wuchs um 20%, und die Marge verbesserte sich trotz des Hochlaufs in Fort Worth auf 8,0%, was wir als starkes Signal werten. Der FCF nach neun Monaten von EUR 466 Mio. (Cash Conversion Rate, CCR: 62%) veranlasste MTU, die CCR-Guidance in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal anzuheben, und zwar auf 55% bis 60%. Mit der bis zum Jahresende abgeschlossenen GTF-Kompensation bleibt die Cash-Wende im Jahr 2027 intakt. Die Kürzungen im kommerziellen OE-Geschäft belasten zwar den Umsatz, betreffen aber nicht den Kern der Investmentthese und sollten nicht überbewertet werden. Auf dem Capital Markets Day am 30. November erwarten wir einen zuversichtlichen langfristigen Ausblick, insbesondere für das MRO-Geschäft. BUY, Kursziel EUR 530,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag





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