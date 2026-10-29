Hamburg/Frankfurt (ots) -Neuer Planungsassistent berechnet in kurzer Zeit mathematisch optimierte Szenarien - die Entscheidung bleibt bei den Planerinnen und PlanernARD MEDIA und RMS. Der Audiovermarkter. entwickeln ihr gemeinsames Planungstool audioXpert konsequent weiter. Mit COMPASS steht ab heute ein neuer Planungsassistent zur Verfügung, der auf Basis der Vorgaben der Nutzerinnen und Nutzer in kurzer Zeit mehrere mathematisch optimierte Planungsszenarien berechnet. Er reduziert manuelle Routinen, schafft objektive Entscheidungsgrundlagen und gibt mehr Raum für Analyse, Beratung und Kampagnenqualität. Die Auswahl, Bewertung und finale Entscheidung bleiben dabei vollständig bei den Planerinnen und Planern.audioXpert ist im Buchungsalltag für Audiowerbung ein bewährtes Planungsinstrument. COMPASS setzt dort an, wo die Detailplanung bislang viele manuelle Optimierungsschleifen erforderte: Die Anwenderinnen und Anwender wählen weiterhin Sender, Zielgruppe und Zeitraum aus und definieren ihre Zielvorgaben, etwa Budget, GRP oder Durchschnittskontakte. Innerhalb dieses Rahmens berechnet der Planungsassistent mehrere nachvollziehbare Szenarien und macht Varianten schneller vergleichbar. Das verkürzt Planungsprozesse und schafft mehr Zeit für strategisch relevante Entscheidungen.COMPASS arbeitet algorithmusbasiert nach klar definierten Vorgaben und bewusst nicht auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Planungslogik bleibt transparent, die Ergebnisse sind nachvollziehbar und überprüfbar. Als Online-Tool steht audioXpert ohne zusätzliche Installation oder lokalen Update-Aufwand zur Verfügung; Software und Preise werden zentral aktualisiert. So stärkt COMPASS audioXpert als gemeinsame Branchenlösung für professionelle Audioplanung."Mit dem aXp COMPASS machen wir in der Audioplanung einen starken Schritt nach vorn: Er spart Zeit, erhöht die Konsistenz in Basisplanungen und hilft, schneller in die Details einzusteigen. Da er auf einem Algorithmus und nicht auf KI basiert, sind die Ergebnisse nachvollziehbar und reproduzierbar. Die gewonnene Zeit können wir noch gezielter in die individuellen Anforderungen unserer Kunden investieren", sagt Felix Genz, Leiter Beratung Planung Klassik, pilot Hamburg.ARD MEDIA und RMS. Der Audiovermarkter. begleiten die Einführung mit Informationen für den bestehenden Nutzerkreis sowie gezielten Vorstellungs- und Schulungsangeboten. So können Mediaplanerinnen und Mediaplaner die neue Funktion von Beginn an sicher in ihre Arbeitsabläufe integrieren.Über audioXpertaudioXpert ist das zentrale Online-Standard-Tool für die Planung von Audiowerbung in Deutschland. Es liefert unter anderem Leistungswerte aus der ma Audio und best for planning, Preise auf Tagesebene, Tarife und Kontaktdaten aller werbungführenden Sender, vielfältige Funktionen zur Kampagnenanalyse sowie eine direkte Anbindung an die Audio-Buchungsplattform audioXchange. Das Tool ist auf die Anforderungen eines digitalen Buchungs-Workflows zugeschnitten und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Weitere Informationen unter audioXpert (https://app.audioxpert.de/).Kontakt für Journalisten - Für weitere Informationen wenden Sie sich an:RMS. Der Audiovermarkter.Kirsten SchadeTel.: 0175 / 934 60 79www.rms.deE-Mail: schade@rms.deARD MEDIA GmbHNorbert RüdellTel: 069 / 154 24 218www.ard-media.deE-Mail: norbert.ruedell@ard-media.deOriginal-Content von: audioXpert, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183693/6380071