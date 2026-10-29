Der Wechsel einer Wohngebäudeversicherung kann für Makler haftungsrechtliche Risiken bergen. Das OLG Nürnberg hat nun klargestellt, welche Pflichten bei der Prüfung der Versicherungshistorie und der Beantwortung von Antragsfragen bestehen. Ein Artikel von Dr. Frank Baumann, LL.M., Fachanwalt für Versicherungsrecht bei der Kanzlei Wolter HoppenbergDas OLG Nürnberg hatte sich in seinem Beschluss vom 06.05.2026 (Az. 8 U 49/26) mit haftungsrechtlichen Fragen zu beschäftigen, die sich ergeben, wenn ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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