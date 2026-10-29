Die Aixtron-Aktie legt im frühen Donnerstagshandel kräftig zu. Auslöser der Kursrallye sind die starken Zahlen zum 3. Quartal 2026. Bereits mit den vorgelegten vorläufigen Zahlen wusste der Ausrüster für die Halbleiterindustrie zu gefallen. Nun kam die Bestätigung. Und der Markt feierte die von einer hohen KI-Nachfrage getriebenen Finanzergebnisse.Aixtron - Zahlen schieben Aktie kräftig an Die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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