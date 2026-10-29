Bei AIXTRON nimmt der KI-Boom richtig Fahrt auf. Während der Umsatz auf Neunmonatssicht noch leicht unter dem Vorjahr liegt, explodieren die Bestellungen förmlich. Im dritten Quartal 2026 schießt der Auftragseingang um 122 Prozent nach oben. Gleichzeitig verbessert der Halbleiterausrüster seine Profitabilität deutlich und sitzt auf einem Auftragsbestand von mehr als einer halben Milliarde Euro. Für die AIXTRON Aktie könnte sich damit eine spannende Ausgangslage ergeben. Denn die eigentliche Wachstumswelle dürfte erst 2027 in den Geschäftszahlen sichtbar werden. AIXTRON: Auftragseingang verdoppelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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