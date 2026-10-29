Bern (ots) -Am diesjährigen Branchenanlass Suissedigital-Day stehen aktuelle Entwicklungen in der Digitalisierung, spannende Fachreferate und der persönliche Austausch im Zentrum. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre digitalen Möglichkeiten besser nutzen wollen. Begleitet wird die Tagung von einer umfassenden Ausstellung mit Telekommunikations- und ICT-Dienstleistern.Am 19. November 2026 trifft sich die Schweizer Kommunikationsnetz- und ICT-Branche zum traditionellen Suissedigital-Day in Bern. Erwartet werden rund 400 Vertreterinnen und Vertreter von Kommunikationsnetzunternehmen, ICT-Dienstleistern und KMU. Im Mittelpunkt stehen aktuelle technische Entwicklungen und die Frage, wie Unternehmen die Chancen der Digitalisierung für sich nutzen können. "Der Suissedigital-Day bringt Fachwissen, konkrete Lösungsansätze und Menschen zusammen. Gerade für KMU ist die Tagung eine wertvolle Gelegenheit, um neue Impulse für die eigene digitale Entwicklung zu gewinnen", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von Suissedigital.Spannende Fachreferate zum konkreten Einsatz von KIDas Programm umfasst Fachreferate zu Themen wie "KI in der Informationssicherheit: Wenn Sekunden über Sicherheit entscheiden", "Konnektivität im KI-Zeitalter: Wie KI die Netzwerke, den Betrieb und die Sicherheit neu definiert", "Rahmenbedingungen für privat finanzierte FTTH-Projekte" und "Die Realität der KI-implementierung: Ein konkretes Beispiel aus der Mikroelektronik". Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Bedürfnissen von Unternehmen, die KI-gestützte Prozesse einführen und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken möchten.Ausstellung, Networking und persönlicher AustauschEin wichtiger Bestandteil des Suissedigital-Day ist die begleitende Ausstellung mit 45 Unternehmen aus der Telekommunikations- und ICT-Branche. Sie bietet Gelegenheit, neue Produkte, Dienstleistungen und Lösungen kennenzulernen und direkt mit den Anbietern ins Gespräch zu kommen. Auch der persönliche Austausch kommt nicht zu kurz: Die Veranstaltung schafft Raum, um Erfahrungen zu teilen, Kontakte zu knüpfen und mögliche Kooperationen anzustossen.Der Suissedigital-Day findet am Donnerstag, 19. November 2026, von 10.00 bis ca. 20.00 Uhr im Kursaal Bern statt. Die Tagung steht auch interessierten Unternehmen und weiteren Gästen offen. Der Tageseintritt (inkl. Pausenverpflegung, Mittagessen, Apéro und Nachtessen) beträgt CHF 250 Franken. Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden sich unter www.suissedigital.ch.Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 160 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Wohn- und Geschäftseinheiten mit Radio, TV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.Pressekontakt:Matthias Lüscher,Leiter Public Relations,Tel: 031 328 27 28,info@suissedigital.chOriginal-Content von: SUISSEDIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010502/100943288