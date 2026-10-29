Koblenz (ots) -Die Debeka mit Sitz in Koblenz unterstützt die Bundesgartenschau 2029 im Oberen Mittelrheintal mit einer Spende für das Gesundheits- und Bewegungsprogramm der BUGA29. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem BUGA-Park in Lahnstein, der unter dem Leitthema "Gesundheit und Bewegung" steht. Dort entsteht unter anderem eine Calisthenics- und Bewegungsanlage, die Besucherinnen und Besucher dazu einladen soll, selbst aktiv zu werden. Beim Calisthenics wird mit dem eigenen Körpergewicht trainiert - eine unkomplizierte Möglichkeit, Kraft, Beweglichkeit und Fitness zu fördern. Ergänzend sind während der BUGA29 verschiedene Bewegungs- und Mitmachangebote geplant. Die Anlage verbindet damit den gesundheitlichen Schwerpunkt des BUGA-Parks Lahnstein mit dem Engagement der Debeka für Gesundheitsförderung und Prävention.Dank für die Unterstützung"Wir danken der Debeka herzlich für diese großzügige Unterstützung", sagt Sven Stimac, Geschäftsführer der BUGA29. "Gesundheit und Bewegung sind zentrale Themen der BUGA29. Dank der Spende können wir unsere Angebote in diesem Bereich weiter ausbauen. Die Calisthenics-Anlage in Lahnstein ist dafür ein gutes Beispiel: Sie schafft einen Ort, an dem Menschen jeden Alters aktiv werden, gemeinsam trainieren und sich begegnen können."In Lahnstein entsteht zur BUGA29 ein zusammenhängendes Ausstellungs- und Naherholungsgebiet, das die Ufer von Rhein und Lahn neu verbindet. Die Calisthenics- und Bewegungsanlage ergänzt die Freiräume um ein konkretes Angebot für sportliche Aktivität. Damit wird der Schwerpunkt Gesundheit auch über das Veranstaltungsjahr hinaus im Alltag der Menschen vor Ort erlebbar.Prävention und regionale VerbundenheitAls größter privater Krankenversicherer Deutschlands setzt sich die Debeka dafür ein, Gesundheit durch Prävention möglichst lange zu erhalten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Koblenz verbindet mit der Unterstützung der Anlage sein Engagement für Gesundheit mit seiner Verbundenheit zur Heimatregion."Als Marktführer in der privaten Krankenversicherung wissen wir, wie entscheidend Prävention für die Gesundheit der Menschen ist", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka. "Die Bundesgartenschau ist ein nationales Großprojekt, das zugleich wichtige und dauerhafte Impulse für unsere Heimatregion setzt. Als großer Arbeitgeber fühlen wir uns den Menschen und der nachhaltigen Entwicklung der Region besonders verbunden. Der Calisthenics-Park in Lahnstein bringt beides zusammen: Er macht Prävention für alle zugänglich und bleibt dauerhaft erhalten."Die BUGA29 findet vom 19. April bis zum 7. Oktober 2029 im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal statt. Mit der Partnerschaft unterstützen Debeka und BUGA29 ein gemeinsames Anliegen: einen dauerhaften Beitrag zu Bewegung, Begegnung und Lebensqualität in der Region zu leisten.Pressekontakt:Debeka Krankenversicherungsverein a. G.Debeka Lebensversicherungsverein a. G.Debeka Allgemeine Versicherung AGDebeka Pensionskasse AGDebeka Bausparkasse AG56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deBesuchen Sie uns auch in sozialen Netzwerken.Unsere Adressen finden Sie hier: www.debeka.de/socialmediaPflichtangaben der Debeka-Unternehmen gemäß § 35a GmbHG / § 80 AktG:www.debeka.de/pflichtangabenOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6380091