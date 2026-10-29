Berlin (ots) -Neu eröffnete Firmenkonten erhalten beim Online-Broker 90 Tage lang den aktuellen Spitzenzinssatz* auf nicht investiertes Kapital. Das Firmendepot steht Unternehmen verschiedener Rechtsformen zur Verfügung: von Kapitalgesellschaften bis hin zu Einzelunternehmen.- Angebot gilt für Guthaben bis 20.000 Euro auf dem XTB-Unternehmenskonto.- Firmendepot für sieben Rechtsformen: AG, GmbH, UG, Ltd., Einzelunternehmen, OHG und KG.- Aktien- und ETF-Handel ist bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 Euro kommissionsfrei.- XTB ist die Investment-App, mit der das Geld für den Kunden arbeitet.Der Online-Broker XTB weitet sein Zinsangebot auf Unternehmen aus: Wer ein neues Firmenkonto bei XTB eröffnet, erhält 90 Tage lang 4,5 Prozent Zinsen pro Jahr auf nicht investiertes Kapital. Die Verzinsung gilt bis zu einer Summe von 20.000 Euro, die nicht in Transaktionen eingebunden ist. Bisher galt die Aktion ausschließlich für Privatkunden.Bei XTB sind Unternehmen verschiedener Rechtsformen willkommen: von der AG, GmbH, UG oder Ltd. über Einzelunternehmen bis hin zur OHG oder KG. Die Kontoinhaber können unter anderem Aktien, ETFs, Forex und CFDs handeln und ihr Kapital so über verschiedene Anlageklassen streuen. Ein weiterer Vorteil: Für Aktien- und ETF-Transaktionen fällt bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 Euro keine Kommission an. Lediglich ein Trade im jeweiligen Monat ist Voraussetzung, um das Zinsangebot zu nutzen. Dazu zählen der Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines ETFs sowie die Ausführung eines Sparplans auf Aktien oder ETFs."Unternehmen können bei XTB aus mehr als 12.800 Finanzinstrumenten wählen und damit von vielfältigen Renditemöglichkeiten profitieren", sagt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB. "Bei so viel Auswahl braucht eine gute Anlageentscheidung Zeit. Genau die geben wir Firmenkunden jetzt: Sie können sich in Ruhe umschauen und ihr nicht investiertes Kapital arbeitet währenddessen mit 4,5 Prozent Zinsen für sich."Eine eigene Aktivierung ist nicht nötig, die Verzinsung läuft automatisch. Die Zinsen werden taggenau berechnet und monatlich dem Konto gutgeschrieben. Auch beim Schutz des Kapitals setzt XTB auf Transparenz: Nicht investierte Kundengelder verwahrt der Broker auf Treuhandkonten bei Partnerbanken wie der J.P. Morgan SE in Frankfurt am Main. Sie sind im Fall einer Bankeninsolvenz gemäß dem Einlagensicherungsgesetz bis zu einer gesetzlich garantierten Summe von 100.000 Euro geschützt.Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neukunden. Interessierte Unternehmen registrieren sich einfach bei XTB für ein Firmendepot (https://de.xtb.com/firmendepot). Anschließend meldet sich ein persönlicher Kundenberater, um die erforderlichen Unterlagen und Voraussetzungen zu besprechen. Nach erfolgreicher Prüfung kann XTB das Depot eröffnen und das Unternehmen mit dem Handel beginnen. Alle Details und die aktuellen Konditionen finden Interessierte unter www.xtb.com/de/zinsen.*Aktueller Spitzenzinssatz gemäß der größten Vergleichsportale für in Deutschland einlagengesicherte Cash-Einlagen mit täglicher Verfügbarkeit, ggf. mit Bedingungen; Stand 29.10.2026, Eigenrecherche XTB, Irrtümer vorbehaltenDisclaimerDiese Presseinformation dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in dieser Mitteilung verwendeten Daten und Informationen übernimmt die XTB Group keine Garantie, auch wenn nur solche Daten und Informationen verwendet werden, die als zuverlässig erachtet werden. Die Aussagen in dieser Mitteilung können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung angepasst werden.Die von XTB angebotenen Finanzinstrumente sind riskant. Investieren Sie verantwortungsvoll.Über XTBXTB ermöglicht es Menschen weltweit, ihr Geld intelligenter und sicherer anzulegen. Die XTB-Investment-App hilft fast 3 Millionen Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit XTB können Kunden in Aktien und ETFs investieren, personalisierte Anlagepläne erstellen sowie CFDs und Optionen handeln. In ausgewählten europäischen Märkten können sie ihr Geld mit lokalen steuerbegünstigten Produkten und Altersvorsorgekonten anlegen, Zinsen auf nicht angelegte Mittel verdienen und Online- sowie In-Store-Zahlungen verwalten sowie mit der XTB-Karte Geld in verschiedenen Währungen am Geldautomaten abheben.Die XTB-Investment-App ist eine der führenden Plattformen für Investitionen, Marktanalysen und Weiterbildung. XTB bietet eine umfangreiche Bibliothek mit Schulungsmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, um seinen Kunden zu helfen, bessere Anleger zu werden - unabhängig von ihrer Handelserfahrung. Das Kundenservice-Team bietet Unterstützung in 20 Sprachen und ist an 5 Tagen in der Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon erreichbar.Mit 17 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB mehr als 1.400 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.Facebook: https://www.facebook.com/xtbdeX: https://twitter.com/xtbdeInstagram: https://www.instagram.com/xtb_deYouTube: https://www.youtube.com/xtbdeLinkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/Pressekontakt:Sascha Grundmannnewskontor - Agentur für KommunikationGraf-Adolf-Straße 2040212 DüsseldorfTel.: +49 (0) 211 / 863 949-21E-Mail: sascha.grundmann@newskontor.deOriginal-Content von: XTB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172482/6380089