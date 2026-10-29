LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson passte seine Schätzungen am Mittwoch nach der Telefonkonferenz an den Quartalsbericht an. Das Management habe sich klar hinter die Ambition von 10 bis 15 Prozent Ergebniswachstum gestellt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
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