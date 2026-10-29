Hannover (www.anleihencheck.de) - Die als Leitzins bekannte Fed Funds Target Rate wurde am gestrigen Abend deutscher Zeit nicht angepasst, so die NORD LB.Das FOMC belasse diese demnach bei 4,00% und weiche dabei auf die künftige Entwicklung der Wirtschaft aus. Man sehe sich in Washington bestätigt, dass sich die dämpfende Wirkung der restriktiveren Geldpolitik entfalte und weise dabei unter anderem auf die möglicherweise doch vorliegende Zinssensitivität im KI-Sektor hin. Viele Marktteilnehmer hätten diesen bislang für eine geldpolitische "Teflon-Branche", also relativ unempfindlich gegen Zinsschwankungen, gehalten, da die potentiellen Gewinne die Kapitalkosten (deutlich) übersteigen würden. Künstliche Intelligenz sei und bleibe aber ein gewichtiger Faktor, auf den die Geldpolitiker weiterhin sehr genau zu schauen schienen - freilich neben all den anderen äußerst relevanten Daten! (29.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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