München (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank (FOMC) hat den Leitzins wie erwartet unverändert in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen, so Eric Winograd, US-Chefvolkswirt bei AllianceBernstein.Die begleitende Erklärung habe eine bemerkenswerte Begründung für diese Entscheidung enthalten: Der Ausschuss gehe davon aus, dass weitere Daten helfen würden, den angemessenen geldpolitischen Kurs zu bestimmen. Das sei ein recht klares Signal, dass die FED nach Auswertung weiterer Daten im Dezember eine Zinserhöhung erwarte - im Einklang mit der Prognose von Winograd und den Markterwartungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de