Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Fed belässt den Leitzins unverändert in der Spanne von 3,75% bis 4,00%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Entscheidung sei jedoch unentschlossen ausgefallen: Bei einem Votum von 10 zu 2 hätten zwei Mitglieder für eine sofortige Anhebung gestimmt, Hintergrund der Zinspause sei die anhaltend hohe Inflation, die im September bei 3,7% gelegen habe und damit das Fed-Ziel deutlich übersteige. Für die nächste Sitzung im Dezember würden die Finanzmärkte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erneute Zinserhöhung erwarten. Zudem habe Fed-Chef Kevin Warsh eine Strukturreform angekündigt: Ab 2027 werde eine der acht jährlichen Sitzungen als reine Strategiesitzung ohne Zinsvotum stattfinden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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