Wien (www.anleihencheck.de) - Trotz steigender Inflationsrisiken beließ die Fed die Leitzinsen im Oktober konstant, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Finanzierungsbedingungen hätten sich verschärft, was ein Abwarten weiterer Daten zulasse. Zwei FOMC-Mitglieder hätten bereits ausreichende Gründe für eine Zinserhöhung gesehen. Warsh zeige jedoch eine neue Facette seiner Amtszeit: Eine Kurskorrektur am Aktienmarkt wolle er offenbar nicht verantworten. Bleibe diese bis Jahresende aus - wovon die Analysten der RBI nach den Midterms ausgehen würden - erscheine eine Zinserhöhung im Dezember gut untermauert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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