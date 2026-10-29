Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat das Leitzinsband erwartungsgemäß bei 3,75 bis 4,00% belassen, den Tenor des Statements aber etwas verändert, so die Helaba.Zudem hätten zwei FOMC-Mitglieder für höhere Zinsen gestimmt. FED-Chef Warsh habe sich mit klaren Aussagen zum geldpolitischen Ausblick zurückgehalten, verweise aber darauf, dass das Inflationsziel verfehlt werde. In diesem Zusammenhang sei auf die heute anstehenden PCE-Deflatoren verwiesen, der Kerndeflator sei das von der FED bevorzugte Inflationsmaß. Nachlassender Preisdruck zeichne sich nicht ab und so bleibe eine Zinserhöhung im Dezember auf der Agenda. Marktteilnehmer würden fest damit rechnen, auch weil sich die Konjunktur solide entwickele. Heute gebe es die erste Schätzung des Q3-Wachstums und es zeichne sich eine annualisierte Quartalswachstumsrate von etwa 3 Prozent ab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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