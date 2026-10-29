Torex Gold Recources Inc. gibt bekannt, dass es seinen Namen zu Torex Resources Inc. ändern wird. Die Stammaktien von Torex werden ab dem 3. November 2026 unter dem neuen Namen und dem neuen Börsenkürzel TXR an der Toronto Stock Exchange (TSX) gehandelt. Die CUSIP-Nummer ändert sich zu 89105F103, und die ISIN zu CA89105F1XXX.



Dem CEO Andrew Snowden zufolge, spiegele die Namensänderung das anhaltende Wachstum und die Weiterentwicklung des Unternehmens wider. Gold bilde nach wie vor den Schwerpunkt des Geschäfts, doch das Produktionsprofil würde um nennenswerte Mengen an Silber und Kupfer erweitert werden. Die Namensänderung erfolgt zudem vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen seine Präsenz auf den globalen Kapitalmärkten weiter ausbauen möchte.



Insgesamt spiegelt der neue Firmenname das neu gestaltetes Markenbild und die erweiterte Marktpräsenz des Unternehmens auf dem Weg zu einem diversifizierten, auf Nord- und Südamerika ausgerichteten Edelmetallproduzenten, besser wider.



Torex Resources Inc. ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, welches sich mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Gold, Silber und Kupfer a in Guerrero, Mexiko, befasst.



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